Edenor salta 3,5% y el mercado avanza a la espera del IPC de septiembre

Los papeles de Edenor crecen 3,54 por ciento, a 38 pesos cada uno y lideran las alzas dentro del Merval, que insinúa un avance tras la caída de ayer al ganar 0,65% en la apertura, hasta situarse en las 27064,61 unidades.

"Lo más relevante de la jornada será conocer el dato de inflación (IPC) correspondiente a septiembre que se conocerá en el transcurso de la sesión", explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com.

"El consenso de mercado piensa que el dato puede estar entre 1,4% - 1,6%. Cabe recordar que el martes el Banco Central (BCRA) mantuvo la tasa de referencia en 26,25%", añadió.

Según Trealla, "pese a la baja sufrida ayer, el Merval acumula una suba del 3,11% en octubre y de 58,94% en lo que va del año".

"Para la rueda de hoy los inversores esperan ver si Merval retoma la senda alcista o profundiza la baja en momentos donde se observa una mayor volatilidad en el índice Creemos que de acá a las elecciones del 22 de octubre vamos a ver una mayor selectividad principalmente entre sectores", añadió.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras subas más importantes las registran Holcim (1,99%), Siderar (1,48%), y Andes Energía (1,47%).

El total negociado en acciones asciende a 25.566.381 pesos, con un balance de 37 papeles en alza, 16 en baja, y 15 sin registrar cambios en su cotización.

Ayer, el Merval concluyó con un ajuste de 0,77%, luego de moverse en alza durante casi toda la jornada.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 gana 0,45%, el Descuento en dólares mejora 0,52%, el Descuento en pesos avanza 0,45%, y el PR15 salta 1,07%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) avanza 0,52% ($ 194), el TVPP (en pesos) baja 0,79% ($ 12,50), y el TVPY crece 1,25% ($ 202,49).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia alcista en el arranque.

En ese contexto, los papeles de Francés crecen 1,28%, a 21,39 dólares cada uno y lideran los avances.

Las otras subas más importantes las registran los ADRs de Ternium (1,01%, u$s 31,13), Telecom Argentina (0,84%, u$s 31,34), y Cresud (0,80%, u$s 18,88)