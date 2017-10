Buscan crear un fondo para financiar inversión en la obra pública provincial

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, dijo ayer en Washington que el Gobierno invertirá un 50% más en infraestructura el año que viene, mientras busca crear un fondo para apalancar los recursos de organismos multilaterales con el sector privado para invertir en proyectos de obra pública a nivel provincial.

En un conferencia de prensa, que brindó luego de haber presidido la novena Reunión de Ministros de Finanzas de América y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Caputo sostuvo que mantuvo conversaciones en Nueva York con el CEO del banco Citi, Michael Corbat, sobre cómo incorporar al sector privado en proyectos de infraestructura a través de la creación de un fondo de capitales privados.

"Es lo que estamos haciendo con el BID, el Banco Mundial y la CAF (Corporación Andina de Fomento). Con la CAF para invertir en proyectos en provincias y con el BID y el Banco Mundial, para invertir a nivel nacional", dijo Caputo.

La inversión a las provincias, que podría llegar a ser de hasta u$s 1000 millones en diferentes tramos, estará dirigida a las que presentan mayores dificultades para conseguir financiamiento.

"Si las provincias tuvieran que financiar obras de infraestructura con bonos, tendrían que pagar 200-300 puntos básicos más de lo que paga el soberano. A través de este fondo, vamos a poder reducir el costo soberano a 75 puntos básicos", agregó Caputo. En términos generales, el Gobierno prevé destinar un 3,5% del PBI a inversiones de infraestructura, un 50% más que el año pasado.

En la Reunión de Ministros de la región, Caputo se refirió a las perspectivas globales para el crecimiento económico, la inclusión financiera y la integración regional. "Tenemos que lograr que nuestras economías empiecen a ser más competitivas. Para eso necesitamos más inversión, particularmente en infraestructura, es uno de los desafíos que tenemos en la región", dijo.

Subrayó que la mayoría de los países latinoamericanos enfrentan restricciones presupuestarias y que por esta razón, los objetivos se contraponen, puesto que otro gran desafío es sostener la disciplina fiscal. "La transparencia es un activo importante si queremos tener inversión privada y de calidad y de infraestructura", agregó.

Consultado sobre el actual nivel de endeudamiento del país, Caputo sostuvo que no es un problema y que el nivel de endeudamiento con el sector privado muy bajo. "No hay una desconexión o desentendimiento en lo que estamos haciendo. Se coincide en nuestro camino gradual hacia el equilibrio fiscal, se entiende que tiene que ser financiado en los próximos dos años y que los niveles de deuda son lo suficientemente bajos como para que no represente ningún problema", dijo.