Vidal pidió a empresarios que se "arriesguen" para consolidar el cambio

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal inauguró ayer el 53º Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, en una charla-debate que derivó en un discurso de más de media hora en el que, dirigiéndose al electorado, planteó que "el próximo 22 se define un camino de verdad, de trabajo y de pelea profunda", ante lo cual pidió: "Empecemos por el voto".

Ante una audiencia repleta de empresarios, que la aplaudieron al cierre de cada reflexión, la mandataria provincial les solicitó que "arriesguen, inviertan y generen trabajo". También, en referencia directa al empresariado, les recomendó que "no se pierdan" el país que viene, considerando como "una oportunidad única de ser el cambio de la Argentina, un cambio que no tiene edad".

Ante los principales líderes de las compañías multinacionales que asistieron al Coloquio, sostuvo: "Necesitamos salir de nuestra zona de comodidad, no hay cambio si no nos ponemos incómodos, nos tenemos que incomodar, y eso supone salir de nuestra esfera individual, es dejar de pensar en cuánto me va a redituar en mi gobierno, en mi empresa o en mi rentabilidad lo que haga y empezar a pensar en lo que reditúa en la Argentina".

"Es probable que muchas de las transformaciones que empezamos no la veamos, pero vale la pena empezar, tenemos el orgullo de sentirnos parte de ser los que empezamos a cambiar", dijo Vidal, en diálogo abierto con la directora de IDEA, Rosario Altgelt, y agregó que "hace un tiempo que entendí que si la provincia no cambiaba, no cambia la Argentina".

La gobernadora hizo un fuert

e repaso de su primer año de gestión. Relató los desafíos que tuvo y valoró las decisiones tomadas. "Las que más nos costaron fueron las que tuvieron que ver con pelear con las mafias enquistadas", sostuvo, en lo que pareció una alusión directa a la reciente detención de Juan Pablo "Pata" Medina, el titular de la Uocra de La Plata.

En esa línea, sostuvo que en su gobierno podían adecuarse a ellas, o combatirlas. "La decisión fue sencilla", aseguró, y agregó: "No somos ni seremos parte de ellas, pero tampoco vamos a mirar hacia otro lado".

Vidal recordó que cuando asumió, en diciembre de 2015, encontró una provincia "quebrada" y que, en ese contexto, tomar decisiones era "muy difícil". También comentó: "Los dirigentes no venimos de un repollo, somos parte de esta sociedad, cuándo decimos que esto se resuelve entre todos, no es un slogan de campaña, es entre todos. Y explicó: "Los dirigentes tenemos más responsabilidad, pero esto no cambia sino cambia la sociedad, hoy hay 12 millones de argentinos que no pueden arriesgar porque arriesgan su supervivencia todos los días, en una vida en la que la pobreza se transmite como una herencia, son otros los que deben arriesgarse".

Sobre el cierre de la charla, direccionó todo su discurso a lo electoral. "Hay que consolidar y fortalecer el camino del cambio, el 22 de octubre se define algo mucho más profundo que la pelea contra la corrupción, enfrentar a las mafias o las obras que estamos haciendo, se define si queremos consolidar un camino de transformación profundo, pensando en los que todavía pelean por su supervivencia", cerró.

Junto con Vidal estuvieron el jefe de Gabinete provincial, Federico Salvai, el ministro de Economía Hernán Lacunza, y el de Justicia, Gustavo Ferrari, y el secretario general de Gobierno Fabián Perechodnik, entre otros.