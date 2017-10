Reforma laboral, eje de la agenda gremial en La Feliz

El Coloquio de IDEA no sólo congregó a empresarios y funcionarios. Entre charlas que giraron desde el curso de la economía hasta el alivio que generó la clasificación argentina al Mundial de Rusia 2018, también se mezclaron varios referentes sindicales de peso.

Uno de los titulares de la CGT, Juan Carlos Schmid, fue de los más requeridos por la prensa en Mar del Plata. Schmid dialogó con El Cronista sobre los principales temas de la agenda gremial. Planteó su preocupación sobre las denuncias del Gobierno acerca de las mafias sindicales y pidió que "se investigue no sólo al sector sindical" y que se extienda hacia el poder político.

En relación a los nuevos brotes verdes que vaticina el Gobierno, el jefe de la cúpula gremial los relativizó, pidió "prudencia" y dijo que recién a fin de año podrá tenerse un panorama más claro del crecimiento económico.

También se lo vio muy activo al titular de la UOM, Antonio Caló, que en referencia a la reforma laboral que buscaría implementar el Gobierno, dijo. "No existe, no es tema. El día que vea el proyecto puedo opinar, pero hoy no está". Sobre las acusaciones del Gobierno acerca de la existencia de mafias sindicales, sostuvo: "Yo digo que todos tenemos que estar a derecho, si alguno hizo una macana que se haga cargo".

Otros sindicalistas que pasaron por la apertura del Coloquio fueron José Luis Lingeri, Andrés Rodríguez y Julio Piumato.