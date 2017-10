Inhiben bienes de Dilma por Petrobras

El Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) embargó bienes a la ex presidenta Dilma Rousseff y al ex jefe de Petrobras José Sérgio Gabrielli para resarcir daños por u$s 580 millones causados a la petrolera estatal por la compra de una refinería en EE.UU..

La inhibición de bienes será temporal y se extenderá por un año, y también alcanza al ex ministro de Hacienda Antonio Palocci, actualmente preso por corrupción en otro caso relacionado con la trama corrupta destapada en el interior de Petrobras.

En 2006, cuando Dilma era jefa de Gabinete del entonces mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y presidía el Consejo de Administración de Petrobras, la estatal inició la compra de una refinería en Pasadena (EE.UU.). El TCU dijo que detectó "irregularidades" en la adquisición, y evaluó que la operación no tenía sentido desde el punto de vista comercial.

En mayo, Petrobras anunció la venta de la refinería en el marco de un programa de venta de activos para equilibrar su balanza financiera.