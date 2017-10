Con 41% en dólares, la bolsa local es la que más sube en el mundo

Invertir en Bolsa fue la mejor opción en lo que va del año, pero no sólo en la Argentina sino en todo el mundo, ya que el Merval fue el índice que más subió a nivel global: 41% en dólares, contra 35% de Chile, 32% de Grecia, 27% de Brasil, 26% de México y 25% de Alemania.

Gustavo Cañonero, socio de SBS, augura que el Merval aún puede subir por más apreciacion real y algo más de revaluación: "Es posible que veamos otro buen fin de año medido en dólares. El performance debiera ser más parejo que hasta ahora, con el sector energético equiparándose con la banca y otros servicios, como telecomunicaciones y media".

El alza del Merval en dólares refleja un fuerte optimismo de los inversores de cara al futuro. Este fenómeno se profundizó con el buen resultado del gobierno en las PASO de agosto, que de alguna manera ratificó el rumbo económico del gobierno. "El mercado está anticipando y descontado un mejor escenario económico para los próximos dos años, y esto se ve reflejado en un importante rally alcista de los precios de las acciones argentinas en los últimos meses", advierte Esteban Domecq, presidente Invecq Consulting.

El otro factor que juega a favor del rendimiento del Merval en dólares es la apreciación que el dólar ha tenido en estos primeros dos años del gobierno de Cambiemos. En la medida que el dólar continúe en un proceso de apreciación relativo, el rendimiento medido en dólares seguirá siendo muy favorable. "Es de esperarse que este proceso prolongue, en la medida que continúe el proceso de normalización económica, y la economía avance en su fase de crecimiento", señala Domecq.

Juan Ignacio Abuchdid, presidente de InvertirEnBolsa, agrega que muchos fondos se vienen anticipando a un triunfo del oficialismo en las elecciones de octubre: "Recomendamos tomar una posición cautelosa de cara a las elecciones, puesto que gran parte de los beneficios ya están descontados en los actuales precios de las acciones y los bonos. SIn duda, en caso de existir una corrección en los precios una vez que la noticia de las elecciones haya pasado, será momento de volver a entrar".

Además de la catarata de buenas noticias que invadió el mercado local durante los últimos meses, también hay que tomar en cuenta la solidez de los mercados internacionales. Sin duda la tendencia de fondo es alcista, no obstante, hacer un paso al costado para volver a entrar en precios más atractivos parece ser para Abuchdid la opción más tentadora.

Rotación de activos

Para Ramiro Marra, director de Bull Market, la estrategia hoy es tener un mapa de rotación de activos: ser selectivo dentro de los sectores. Por ejemplo, dentro del sector bancario Supervielle es el banco con mayor potencial de crecimiento por sus unidades de negocio de retail. En el sector gasífero creen que Distribuidora Gas Pampeana es la mejor porque será la más favorecida en una devolución de subsidios, por estar concentrada en clientes residenciales y ser la más barata y no tener deudas. En el sector petrolero, Andes Energía es la empresa unicornio por el potencial en Vaca Muerta y el directorio estrella que tiene gracias a Mercuria.

A su vez, ven a Comercial del Plata como el holding de mayor potencial ante la posibilidad de que tenga un shock de caja por la venta de activos estratégicos. Dentro del sector inmobiliario, la empresa que más gusta es TGLT, a la que llaman la empresa del millón, porque por el potencial que tiene, "poner $ 100.000 tiene potencial de transformarse en $ 1 millón en un año".

De todas formas, Marra pronostica que puede haber una pausa en las próximas semanas. Incluso, ven probable una venta con la noticia, o sea se compró con el rumor de que Cambiemos haría una excelente elección y, confirmado, habrá una toma de ganancia, pero rápidamente cree que recuperarán precios para terminar el año cercano a los 30.000 puntos.

Sabrina Corujo, Research Manager de Portfolio Personal, aporta en la misma línea: "Hoy tener una cartera de riesgo argentino a mediano plazo sigue siendo una excelente opción, aunque hay que entender que ganancias tan fuertes como las observadas en los últimos meses podrían no ser repetibles. Son momentos excepcionales. Por ende, al mercado de corto plazo, entendemos que hay que tenerle respeto y hasta, porque no, ser un poco más selectivo. No descartamos alguna posible corrección tras las elecciones".