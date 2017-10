Arrancan proyectos edilicios y agropecuarios financiados con dinero del blanqueo

Casi siete meses después de que finalizó el blanqueo de capitales, los fondos comunes de inversión cerrados uno de los vehículos pensados para que los grandes jugadores puedan realizar su sinceramiento fiscal comienzan a ponerse en marcha.

Hoy se larga la preventa de unidades del fondo Casas Arg, un proyecto de Allaria Ledesma que fue el primer FCI en constituirse el año pasado y que levantó u$s 30 millones.

En concreto, el fondo de Allaria busca levantar 7 torres de viviendas de uno, dos y tres ambientes en el barrio porteño de Caballito. En diálogo con El Cronista, Juan Politi, vicepresidente de Allaria, destacó: "El lanzamiento fue ayer. Se trata de un hecho histórico, porque es la primera vez que se puede combinar el interés de los inversores con una demanda pendiente de la sociedad, que es el acceso a la vivienda".

Allaria también había creado otro fondo de real estate, pero para el segmento premium. El proyecto Argencons, Puerto Retiro, captó u$s 50 millones y su puesta en marcha "está un poco más demorada, por las características del proyecto", indicó Politi.

El blanqueo de capitales había prometido motorizar a la industria de fondos comunes de inversión cerrados, pero finalmente, sólo fueron aprobados por la CNV siete de estos, que en total levantaron cerca de u$s 300 millones.

Uno de ellos, que invierte en agro, planea comenzar a pagar intereses en marzo del año que viene. Se trata de First Renta Agro, y fue uno de los siete fondos creados que no apostó por proyectos inmobiliarios. Miguel Arrigoni, CEO de First, afirmó: "El fondo ya compró entre abril y septiembre de este año todos los títulos de deuda que se había propuesto y esperamos que pueda pagar intereses semestrales de entre 5% y 7%".

En tanto, el FCI de Cohen, Al Rio, ya canalizó la inversión en una Obligación Negociable de 57 meses de plazo con pagos de interés semestrales y pago del capital al vencimiento.

Consultatio, por su parte, planea para el mes que viene el lanzamiento de Ocean puerto Madero donde el fondo tiene una participación y comprará una participación en Ocean Nordelta.