El Tesoro sólo atrajo inversiones para tres de cuatro bonos que licitó ayer

Aunque recibió órdenes por $ 3715 millones, ayer el Ministerio de Finanzas decidió declarar desierta la reapertura de los bonos en pesos a tasa fija con vencimiento a 2023 (TO23). La cartera de Luis Caputo tuvo mejor suerte con la reapertura del Bocan a 2022 (AA22) con tasa Badlar + 200 puntos básicos, que recaudó $ 22.540 millones, y con las Letras del Tesoro (Letes) en dólares a 210 y 364 días, que lograron suscripción por u$s 400 millones cada una.

Sobre el poco interés por los bonos a tasa fija, Finanzas afirmó que reflejó "una mayor preferencia de los ahorristas por el instrumento ofrecido a tasa variable". En la misma línea, Belisario Álvarez de Toledo, portfolio manager de Consultatio Assett Management, interpretó: "Hubo mucha demanda por los títulos argentinos en las últimas semanas e imagino que no sabía en qué curva iban a encontrar más demanda y por eso probaron con estos dos ajustes. Como resultado, tuvo más sentido emitir en Badlar".

Por su parte, Juan Manuel Pazos, jefe de estrategia de Puente, aportó otra explicación: "Hubo menos demanda para ambos bonos, ya que el TO23 se declaró desierto y el AA22 salió a $ 101,80, más barato que los $ 102,50 que esperábamos. Generalmente, cuando el Gobierno reabre una emisión que colocó hace tiempo, asumimos que algún inversor internacional le expresó su interés. En este caso, algo debe haber salido mal para que pasara lo que pasó", explicó.

De todos modos, el especialista descartó que sea un motivo de preocupación: "El Gobierno tiene necesidades de financiamiento por u$s 4600 millones para lo que resta del año y va a financiar u$s 2000 con colocaciones en pesos. Con la reapertura de hoy en bonos Badlar recaudó cerca de u$s 1300, es decir que ya cubrió más de la mitad de su objetivo".

Álvarez de Toledo coincidió: "En un momento en que las tasas están muy altas, es más conveniente emitir con tasa flotante que fija. Lo más probable es que lo hayan dejado desierto porque le habrán pedido mucha tasa. Me imagino que el Ministerio de Finanzas cree que podrá colocar este bono a mejor tasa cuando el Banco Central vaya bajando las tasas reales ex ante, que hoy están muy altas", argumentó.

Con lo recaudado ayer por los AA22, en tanto, el Ministerio de Finanzas logró refinanciar el vencimiento de los Bonar que vencían este mes y pagaban Badlar + 300 puntos básicos. Los títulos salieron a un precio de $ 101,80 y estuvieron cerca de lo que se estaba operando en el mercado. "Venían muy firmes pero con la noticia de la reapertura, los empezaron a castigar hasta que llegó a una tasa cercana a los 200 puntos básicos de spread", señaló Nicolás Chiesa, senior trader de Balanz Capital. Sobre el título que ajusta por Badlar, Lucas Gardiner, director de Portfolio Personal, indicó: "Si bien para invertir en un bono en pesos, en general hoy recomendamos las Lebac, este bono paga una tasa efectiva por arriba del 24%".

En lo que se refiere a la licitación de Letes, se recibieron órdenes por u$s 2969 millones y se adjudicaron u$s 400 millones a cada tramo a un tipo de cambio mayorista de $ 17,4425. En las letras a 210 días (con vencimiento el 11 de mayo de 2018) la tasa fue de 2,83%, mientras que los instrumentos a 364 días (que expiran el 12 de octubre del año próximo) pagarán un interés de 3,10%. Se adjudicó el total de las órdenes por menos de u$s 50.000 y se aplicó un factor de prorrateo de 18,71% y 39,15% para las Letes a 210 y 364 días, respectivamente.