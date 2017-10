Goñi: “Como empresarios nos toca invertir y arriesgar el capital”

La apertura formal del 53 Coloquio en el Sheraton de Mar del Plata estuvo a cargo de Javier Goñi, el presidente de IDEA y gerente general de Ledesma. Durante su discurso de apertura remarcó la importancia del rol de los empresarios en la nueva argentina.

“Como empresarios nos toca invertir y arriesgar el capital para tener empresas sólidas y competitivas”, indicó y agregó: “Estas son nuestras tareas pero no las únicas. También lo son aportar propuestas y resguardar con firmeza los valores democráticos”.

El encuentro empresarial del año contará con la presencia de varios dirigentes políticos y cientos de empresarios de primera línea. “No debemos quedarnos callados cuando algo no está bien. Cuando no nos afecta tal vez no intervenimos pero se va a requerir de un esfuerzo adicional, sobre todo para los que tenemos posiciones de liderazgo”, indicó Goñi en la apertura.

“Debemos dar los debates necesarios para la construcción de una nueva argentina”, remarcó el empresario ante un auditorio colmado de espectadores. “Debemos dejar de pensar solo en el bien individual de la empresa ay pensar en el bien común”, afirmó.