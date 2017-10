Gobierno refinanció Letes por u$s 800 millones y bonos por $ 10.000 millones

El Ministerio de Finanzas logró refinanciar la totalidad de los vencimientos de Letras del Tesoro por u$s 800 millones y de Bonar Octubre 2017 por $ 10.000 millones.

Como resultado de la licitación, se adjudicaron 800 millones de Letras del Tesoro, distribuidas de la siguiente manera:

-u$s 400 millones a 210 días (11 de mayo de 2018) a una tasa nominal anual de 2,83%

-u$s 400 millones a 364 días (12 de octubre de 2018) a una tasa nominal anual de 3,10%.

El monto total de las órdenes recibidas alcanzó un valor nominal de u$s 2.969 millones para las Letras del Tesoro. La distribución de órdenes recibidas para las Letras del Tesoro fue de u$s 1.969 millones para la Letra a 210 días y u$s 1.000 millones para la Letra a 364 días.

De acuerdo al procedimiento, se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el Tramo Minorista de Letras del Tesoro por hasta u$s 50.000, inclusive. A las ofertas del Tramo General de la Letra a 210 días se les aplicó un factor de prorrateo de 18,71% y a las Letras a 364 días se les aplicó un factor de prorrateo de 39,15%.

Asimismo, se adjudicaron $ 22.540 millones de valor nominal de bonos de la nación argentina en pesos badlar privada más 200 puntos básicos y con vencimiento en 2022. El precio de corte establecido fue de $ 1.018,00 por cada $ 1.000, declarándose desierta la licitación de bonos del tesoro a tasa fija 16% en pesos vencimiento 2023.

El monto total de las órdenes recibidas para los Bonos alcanzó un valor nominal de $ 32.275 millones. Las órdenes recibidas para los bonos de la nación argentina en pesos badlar privada vto. 2022 fueron por $ 28.559 millones, mientras que para los bonos del tesoro a tasa fija se recibieron órdenes por $ 3.715 millones, reflejando en este caso una mayor preferencia de los ahorristas por el instrumento ofrecido a tasa variable, destacaron desde el ministerio en un comunicado.