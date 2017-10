La inflación no cede, dólar no se mueve y las Lebac continúan siendo las preferidas La suba de precios muestra signos de desaceleración pero el dato de inflación núcleo, que mira el Central continua en niveles elevados. En tanto la divisa de EE.UU. no sufre grandes variaciones en su precio a 11 días de las elecciones. En este contexto, en el mercado siguen recomendando comprar letras.