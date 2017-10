Con Macri y Vidal a la cabeza, el Gobierno traslada la campaña a IDEA

Puertas adentro del PRO, en privado y para no herir susceptibilidades, suelen distinguir entre funcionarios de primera y segunda línea dentro de la estructura de Gobierno. Los "titulares" y los "suplentes", términos futboleros que ganaron terreno en el año electoral, juegan partidos diferentes. Y eso, una vez más, se notará a partir de hoy, cuando en Mar del Plata comience el 53º Coloquio de IDEA, que se desarrollará desde hoy y hasta el viernes, del que participarán el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, figuras principales de una cumbre a la que asistirán 500 empresarios.

A 11 días de las elecciones que definirán la composición del nuevo Congreso, pero que también perfilarán candidatos con vistas a 2019, el gobierno envía a Mar del Plata a sus referentes. El escenario será ideal para el oficialismo, que intentará plasmar allí el escenario positivo económico del que presume, en una ciudad que gobierna y que para Vidal resulta estratégica en la campaña bonaerense. La gobernadora abrirá el coloquio esta noche, desde las 20.20, mientras que el Presidente lo cerrará a las 17.45 del viernes. De allí, Macri se irá a Chapadmalal, donde pasará con su familia el fin de semana largo.

Además, como plus, casi no habrá presencia del justicialismo, ya que Cristina Fernández de Kirchner no estará presente. Si bien desde la organización del Coloquio le abrieron las puertas a la candidata de Unidad Ciudadana al declarar "si quiere venir que venga", tácitamente se la cerraron cuando dijeron "no hay panel para candidatos". Ese punto explica también que no viajen a Mar del Plata Esteban Bullrich (Cambiemos), Sergio Massa (1País) y Florencio Randazzo (Cumplir); los otros tres candidatos más votados en las PASO.

Sí estarán, en representación de 1País, las diputadas Graciela Camaño y Margarita Stolbizer, mientras que de Cambiemos, además de las autoridades centrales, integrarán mesas de debate, el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, y el legislador radical Mario Negri. Por el PJ estarán, el viernes, el senador Miguel Pichetto, y el diputado Diego Bossio. Fuera de agenda, ese día, se espera la presencia del gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey.

Un tema saliente del encuentro marplatense tendrá que ver con el financiamiento de la política desde el empresariado, durante un almuerzo que liderará Javier Goñi, presidente de IDEA. Por primera vez, además, la discusión sobre temas judiciales tendrá su espacio, en el marco de un diálogo sobre la "agenda urgente", del que participará el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas., y que moderará Guillermo Lipera, titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Los empresarios plantearán la necesidad de contar con una justicia independiente y transparente, poniendo la lupa sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y el de la Justicia laboral. De algún modo, la puesta en escena del tema tiene que ver con problemáticas instaladas desde el Gobierno. También Habrá autocrítica desde el sector, que entiende que en las compañías no hay conciencia en relación a la relevancia e implicancias que pueden causar fallos judiciales.