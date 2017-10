Cencosud busca un banco que se haga cargo del negocio de tarjetas

Cencosud, la dueña de Jumbo, Disco, Easy, Blaisten y Vea, busca asociarse a un banco para su negocio de tarjetas. La premisa que persiguen es poder financiarse más barato: tienen emitidos 1 millón de plásticos (700.000 activos) que financian $ 1000 millones mensuales. El socio puede ser mayoritario o no: quieren replicar lo que hicieron en Brasil, Colombia y Chile, de forma de despreocuparse del fondeo, que en esta dimensión de negocios es importante. Hoy el call (la tasa de préstamos interbancaia) está en 26%, que es lo que pagan las cadenas por el cash, mientras el Banco Nación, por ejemplo, paga 16% por los plazos fijos.

"Todas las cadenas están tomadas en crédito, a una tasa del 26%, pero cuando venden una cartera de tarjetas, además de cobrar por esa operación, el vendedor cobra todo el cash de lo que tiene financiado. En los últimos años muchas cadenas han hecho expansión y es normal financiarse con préstamos de corto y largo plazo", explica el director general de un retail.

"Para el banco, comprar una cartera con tarjetas le representa un costo de adquisición bajo contra lo que le saldría a ellos conseguir esa cantidad de tarjetas. Por otro lado, consiguen clientes que en muchos casos no son los típicos bancarizados", detalla la fuente, número uno de una importante cadena.

"Cencosud anunció un plan de desintegración de activos non core por u$s 1000 millones. Una de las posibilidades es buscar alianzas con bancos, tal como se hizo en Chile, Brasil o Colombia, para gestionar el negocio financiero. No hay ninguna decisión tomada al respecto, pero es una de las alternativas que se están valorando", señalan fuentes cercanas a Horst Paulmann, dueño de la compañía.

Remarcan que la deuda de u$s 1000 millones es un nivel bajísimo para su facturación, al punto que la deuda fue recientemente calificada y es investment grade. "Para un conglomerado como este no es nada", aseguran puertas adentro, aunque en el sector dicen que el tema fue el desarrollo de Costanera Center.

En la memoria anual de Cencosud señalan que "nuestro negocio de tarjetas de crédito ha crecido significativamente en los últimos años y, en relación con ese crecimiento, también han crecido nuestras cuentas por cobrar de tarjetas de crédito vencidas. No podemos garantizar que no aumentarán nuestras actuales tasas de morosidad y, si éstas aumentan, tendrán un efecto negativo para nosotros".

Además, remarcan para que para aumentar el volumen de sus ventas, uno de sus objetivos comerciales consiste en promover un mayor uso de sus tarjetas y otras actividades de financiamiento: "Por ello nuestra exposición al riesgo crediticio de nuestros titulares de tarjeta probablemente aumente en un futuro próximo. Nuestras operaciones de tarjetas de crédito y bancarias nos exponen a mayores riesgos crediticios y financieros, que pueden tener un efecto negativo para nosotros. Aún cuando no son parte de nuestro negocio esencial, nuestras operaciones de tarjeta de crédito y financiamiento a los consumidores en Chile, Argentina, Perú, Colombia y Brasil son un segmento en crecimiento de nuestros negocios. Actualmente, asumimos todo el riesgo crediticio asociados con nuestras tarjetas de crédito en Argentina y Perú".

Informan que en Brasil se asociaron con Bradesco, donde asumen el 50% del riesgo crediticio de sus tarjetas, incluyendo los incumplimiento de pagos y las pérdidas y Bradesco asume el riesgo restante. "Nuestro negocio de tarjetas de crédito y financiamiento de los consumidores puede verse gravemente afectado por la morosidad en las cuentas de tarjetas, incumplimiento de pago, extensos juicios para la cobranza de pagos, cuentas de dudosa cobranza o pérdida de cuentas por cobrar", precisan en la memoria anual.