Arte low cost: venderán obras de Berni o Soldi con tarjeta y en 50 cuotas

El próximo miércoles, cualquier particular interesado por el arte tendrá la oportunidad de participar y hasta comprar en una subasta de arte, en la que además tendrá la posibilidad de pagar con tarjeta y en 50 cuotas. Sucede que ese día, el Banco Ciudad realizará una subasta extraordinaria con obras de los más grandes artistas argentinos como Antonio Berni, Raúl Soldi, Benito Quinquela Martín, Fernando Fader, Luis Felipe Noé, Fortunato Lacámera y José Fioravanti, entre otros. Las piezas salen a remate dentro de un amplio espectro de precios que comienza en los $ 3500 de base y llega hasta a los $100.000, como en el caso de un óleo de Jorge Demirjián. Los montos a los que finalmente se venden las obras, igualmente, llegan a duplicarse.

El remate se llevará a cabo por la tarde en el Auditorio Santa María de los Buenos Ayres , en Esmeralda 660 en el tercer piso, pero previamente las obras son exhibidas en el Espacio de Arte del Banco hasta el próximo martes. Allí además, para los inversores en arte amateurs tienen la posibilidad de consultar a los tasadores del Banco Ciudad que asesoran sobre las obras que serán subastadas, que pueden consultarse también en el catálogo on line de la entidad. Por otro lado, los tasadores ofrecen sus proyecciones sobre la evolución del valor que prevén, lo cual para inversores con poca experiencia es un plus importante.

La posibilidad de contar con esa guía no es la única ventaja de ingresar a esta subasta, además todas las compras se pueden realizar con tarjeta de crédito y hasta en 50 cuotas. Y todas las obras tienen garantía de autenticidad, un tema no menor entre quienes no pertenecen al mundo profesional.

Las importantes obras que se rematan este año llegaron al Banco Ciudad desde diferentes ámbitos. La gran mayoría llega de manos de coleccionistas que renuevan sus colecciones y de los propios artistas que los acercan a la entidad porque, según fuentes del banco, el valor que se terminan pagando es el adecuado porque las bases son consensuadas. También se encuentran obras que provienen de la banca social, que en la práctica es el conocido "empeño", en esta caso de arte, que no se recupera y queda disponible para ingresar a una subasta.

Además de pinturas, hay esculturas, joyas y relojes de lujo que se presentan con precios bases de $ 4000.

Entre el público, aunque suelen acercarse muchos inversores particulares que intentan probar suerte en este mercado se destacan los galeristas, profesionales que luego destinan las obras adquiridas a ventas directas en sus propias salas.

La metodología de compra es muy sencilla. Se puede participar de manera presencial, realizando las ofertas a viva voz, y también a lo que se llama "bajo sobre". Esta última opción consiste en dejar por escrito una oferta máxima, que si no es superada se queda con el bien subastado. También está la posibilidad de realizar ofertas telefónicas, en el mismo momento en que se produce la subasta.

El presidente de la entidad, Javier Ortiz Batalla, es uno de los mayores impulsores de estas iniciativas y destaca el trabajo permanente con artistas consagrados y emergentes, "un estímulo para el crecimiento del mercado de arte local, aportando seguridad, transparencia, mayor accesibilidad y financiamiento para la compra y venta de arte".