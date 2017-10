Contrapunto entre Boudou y Nicolás Ciccone en el segundo día del juicio oral

El ex vicepresidente Amado Boudou declaró ayer en el juicio en su contra por venta de la ex Ciccone Calcográfica y negó haber intercedido en las negociaciones para quedarse con la empresa, como había declarado momentos antes su antiguo dueño, Nicolás Ciccone. "Yo no le dije que hablara con nadie", señaló Boudou ante el Tribunal Oral Federal 4, poco después de que el empresario declarara que en los estudios de Telefé el entonces ministro de Economía le había dicho que "hablara con (José María) Núñez Carmona", amigo de él y también imputado en la causa, cuando la empresa estaba aquejada por deudas fiscales.

Boudou decidió prestar declaración indagatoria sin aceptar preguntas, un derecho que le asiste en el transcurso del juicio, y sólo a efectos de negar lo dicho minutos antes por Ciccone sobre las dos presuntas reuniones por el salvataje y venta de las acciones de la empresa, dedicada a la confección de papel moneda y boletas electorales.

Nicolás Ciccone, de 80 años, había insistido minutos antes en que mantuvo un encuentro con Boudou y que, si bien fue breve, él consideró que el mensaje del funcionario fue una suerte de "aval" para que su familia vendiera las acciones de la imprenta a The Old Fund. Ciccone dijo que fueron dos los encuentros, el de Telefé y otro en el restaurante I Fresh Market, de Puerto Madero, adonde dijo que estaba Boudou y que reclamó su presencia como garantía.

"No le hice ninguna promesa de ninguna clase. Fueron muy pocos los minutos; ni siquiera tuve oportunidad de hablar con él. Queríamos que quedara claro que el señor ministro avaló la posibilidad de que nosotros hiciéramos la operación o que no se oponía a que nos asociáramos a esta sociedad. No soy socio de Boudou, nunca lo fui ni lo seré", señaló Ciccone.

Boudou dijo que tenía "la necesidad de defenderse" y por ello optó por una breve declaración, a pesar de que al comienzo del juicio se había negado a prestar declaración indagatoria. El ex funcionario dijo que el encuentro en los estudios de Telefé "fue simplemente un saludo", ya que se cruzó con Ciccone pero jamás le dijo que siguiera la conversación en torno a la venta de su empresa con Núñez Carmona.

"Yo no le dije que hablara con nadie, ni sabía quién era Ciccone en ese momento. Me saludé con todo el mundo y salí de ahí para el Ministerio. No fue una audiencia", negó Boudou ante los jueces. "No existió tal reunión, ni en los términos informales ni tal cual lo dijo el juez de instrucción", remató el ex funcionario, quien negó el encuentro que Ciccone ubicó en I Fresh Market y recalcó que la propia familia incurrió ante la Justicia en contradicciones respecto a las fechas durante las declaraciones brindadas en el período de instrucción de la causa.