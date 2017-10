Pacto con Irán: Cristina denunció persecución y anunció que irá a la ONU

Cristina Fernández de Kirchner detrás de un atril. Sus principales laderos, en este caso candidatos de su boleta de Unidad Ciudadana, la escuchaban en apartado VIP al costado. Frente a la ex presidenta, unos 60 periodistas. A su lado, una pantalla de TV en la que pasaron un video. Si no hubiera sido en el Instituto Patria, cualquiera hubiera pensado que se trataba de un acto de los que acostumbraba hacer durante su mandato en el Salón de las Mujeres en la Casa Rosada, hoy reconvertido en una mera oficina administrativa. La gran diferencia, más allá de la ausencia de los cánticos camporistas: se trató de una conferencia de prensa, inédita en su estilo comunicacional desde 2008.

En 7 preguntas (4 de medios nacionales y 3 de extranjeros, consensuadas entre los colegas), la postulante a senadora acusó a su sucesor, Mauricio Macri por "el grave deterioro de la calidad democrática", de las "libertades individuales" y de "las garantías electorales". Denunció al juez Claudio Bonadio, que la llamó a indagatoria para 4 días después de los comicios del 22-O, de ser "una correa de transmisión" de la voluntad del Gobierno. En esa línea, adelantó que llevará una queja formal a Naciones Unidas. También reprochó que hay "una persecución con uso partidario y obsceno del poder judicial que hace grupo de tareas".

"El primer acto de campaña electoral (de Cambiemos) fue este lunes, donde junto con otras 13 personas el juez Bonadio nos llama a indagatoria sobre un hecho que no es judiciable, y sobre el cual él tuvo participación como juez, y fue apartado por encubrimiento de ese hecho", se quejó Cristina. Luego emitieron un video en el que se recordaba el pasado del magistrado en la causa, incluyendo las denuncias del fallecido fiscal Alberto Nisman en su contra

En un párrafo aparte, la ex Presidenta se refirió al supuesto listado de 562 personas que Macri quisiera ver en prisión. "Sé que debo encabezar esa lista", se mofó Cristina Kirchner, al compararlas con las "listas negras" de otras épocas, sin querer hacer una analogía con la última dictadura: "Es algo inédito desde 1983". "Si me meten en un cuete (sic) para mandarme a la luna (según el pensamiento del Gobierno)... estoy segura de que se trata de un eufemismo sobre los que tendríamos que desaparecer para que la Argentina no tuviera problemas", agregó enseguida, en una referencia ineludible a 1976.

Luego llegó el turno de las preguntas. Consultada sobre su carta a otras fuerzas opositoras, reiteró la idea de unidad post-electoral, agregando que será "la sociedad la que va a demandar" que los dirigentes contrarios a Cambiemos se junten. En otro tramo, alertó sobre las generales: "Obviamente que hay peligro en el proceso electoral, de hecho ya lo hubo. Le podría responder con lo que pasó el 13 de agosto", afirmó.

Además, cuestionó al Indec: "Si con esa Argentina (la de su gestión), según el Gobierno, de cada tres argentinos uno era pobre, yo digo ahora que de cada tres argentinos 2,8 o 2,9 son pobres", sentenció.

Finalmente, esquivó una pregunta sobre la tragedia de Once, luego de desligar al Estado. "Las responsabilidades penales, civiles y administrativas serán determinadas por la Justicia", fue su breve reflexión.