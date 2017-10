Lo que se ve detrás de Cataluña

La última novedad política en el mundo es el proceso de independencia catalán. Ante el cual grandes empresas temiendo el abismo económico anuncian que salen de la región, lo que conforma un mayor obstáculo al proceso que su propia ilegalidad.

Algo parecido al Brexit, que apoyado por diversos motivos (algunos nacionalistas) despertó temores y fue interferido por la Premier T. May anunciando que solo será un paso para reglobalizar al Reino Unido liberándolo de rigideces de la Unión Europea. Y no muy diferente del proceso de neoproteccionismo del Presidente Trump, que dado que Estados Unidos exporta u$s 2.3 billones y además del déficit en la balanza de bienes tiene alto superávit en la de servicios es advertido de que un aislamiento sistémico perjudicaría el rol de EE.UU. de líder de las cadenas globales de valor.

Dice el estadounidense Joseph Nye que ya no vivimos en un mundo unipolar, ni bipolar, ni multipolar. Que existe un tablero tridimensional en el que interactúan liderazgos militares (EE.UU. al frente), económicos (multipolaridad) y relevantes actores no estatales transnacionales que están fuera del control de los gobiernos. Amitav Acharya lo llama multiplex (múltiples capas de liderazgos, autoridades y fuerzas).

Hoy suponemos erróneamente que la política sigue siendo lo que fue en el siglo XX y por ende la sobreestimamos. Y en verdad (en términos de los griegos), la auctoritas (el liderazgo puro) superó definitivamente al imperium (el liderazgo por coacción pública).

Ahora hasta los grandes actores económicos que son los consumidores llevan sus acreencias al exterior basados en la globalización tecnológica si temen a sus gobiernos (lo sabemos nosotros, que vimos duplicar la salida de dólares desde que se instauró el cepo, hasta 8.000 millones de dólares en 2015 sumando 75.000 millones en 8 años). Mientras, contrario sensu, un gobierno de emergencia de Brasil (con mínimos niveles de popularidad) implementa reformas estructurales y la economía vuelve a crecer (0,7% este año, 2,3% en 2018).

Todo ocurre en un planeta (nunca mejor así llamado: ya es plano) en el que 450 millones de personas viajan por año entre naciones, 50 millones de personas trabaja on line con un país distinto del que habita, la Unión Europea discute con empresas tecnológicas globales (nowhere companies) sobre el territorio en el que deberían pagar impuestos, el intercambio de datos crece más que el comercio y las finanzas globales, Facebook tiene más habitantes que cualquier país (y hay solo 3 naciones con más habitantes que las otras 8 mayores plataformas en red), y entre las 100 mayores economías del planeta solo 31 son países y 69 son corporaciones.

Escribió Thomas Kuhn que un paradigma es un modelo que una generación de científicos toma como telón de fondo de sus investigaciones, y que los paradigmas se debilitan cuando no pueden dar cuenta de algún nuevo acontecimiento, al que primero se minimiza como si fuese una excepción hasta que las excepciones empiezan a multiplicarse.

En el siglo XXI los líderes enloquecen a las encuestas, lo global socava los gobiernos, las ideas son seguidas por el capital (y no al revés), los compradores definen los productos (y los productores les responden), los inventores sacuden a los empresarios, la ética es una fuerza de mercado, se hiperconectan las personas pero también las cosas, las imágenes prevalecen sobre las palabras, los jóvenes redujeron la expresión extranjero (950 millones de usuarios de redes sociales tienen conectados a foráneos), los roles prevalecen sobre las jerarquías y la fuerza más relevante no es el poder sino la confianza.

En su libro La construcción del Estado F. Fukuyama anticipaba hace unos años que el estado nuevo actúa bajos dos coordenadas: el vigor y el alcance; y que la política funciona con algo de vigor pero con poco alcance.

La pregunta central de la historia siempre ha sido ¿quién manda?. Lo que estamos viendo en Cataluña (la independencia que amenaza al inerte estado español y la reacción económica que amenaza la aturdida independencia) es un eslabón de una cadena que nos seguirá trayendo sorpresas hasta consolidar nuevos paradigmas.