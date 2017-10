Analistas esperan que el BCRA mantenga la tasa de referencia

Analistas esperan que la decisión de tasa de política monetaria de hoy resulte en una nueva confirmación del nivel de 26,5% que se mantiene estable desde abril pasado. Las previsiones de inflación se mantienen todavía por encima de las metas no más de 17% para este año y 10% para el próximo que busca el Banco Central (BCRA), por lo que esperan cambios en la política monetaria más cerca de fin de año.

"Los números para septiembre parecen estar alejados del 1% mensual deseado por el Central y por ende, esperamos que la primera baja de tasas sea postergada hasta noviembre de este año. Con ello, para fin de año estimamos que la tasa de política se ubicará en 24,75%", publicó la consultora Econviews en su último informe semanal.

El IPC nacional que publica el Indec marcó 1,4% en agosto último, tras el 1,7% de julio y el 1,2% de junio. Peor aún, el IPC Núcleo que deja afuera variaciones de precios estacionales y aumentos de tarifas de una sola vez estuvo en 1,4% en agosto, en 1,8% en julio y en 1,3%. El jueves se publican los datos de septiembre, que por ahora dan por encima de 1,4% en todas las estimaciones privadas.

"Para mi mantiene, si hay cambios de política monetaria esperaría que llegaran después de las elecciones", dijo Gabriel Caamaño de Consultora Ledesma. "No me refiero a cambios de tasa necesariamente, pero sí de implementación. (Federico) Sturzenegger defendió la tasa de política monetaria del centro de corredor de pases con el argumento de que no depende del volumen de uso de pases, pero hay problemas mayores como que el mercado toma como referencia a la tasa de Lebac y a su curva. Porque la política monetaria se desordenó y la divergencia entre expectativas y metas es grande", dijo.

La mediana de expectativas de inflación que releva el BCRA para 2017 se mantuvo en 22% (5 puntos por sobre la meta) en agosto, mientras que la de 2018 subió levemente de 15,5% a 15,7% (casi 4 puntos sobre el techo de la meta).

Hernán Hirsch, titular de FyE Consult también cree que la tasa se mantendrá estable en la decisión de hoy y prevé que la inflación esté lejos de las metas oficiales. "Estimamos para este año 23% y el año que viene en 16%", dijo. "Hoy la tasa real es contractiva y el tipo de cambio también, pero el crédito es expansivo y también los agregados, el sesgo de la política monetaria no está definido", agregó.