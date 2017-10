En búsqueda de votos, Cristina recordó a Perón y al ‘Che’ Guevara

"Perón, Evita, Néstor y Cristina", comenzó a corear la militancia que escuchaba a la ex Presidenta, que dejó afuera al PJ del armado electoral de su Unidad Ciudadana, luego de que homenajeara al creador del movimiento justicialista a 122 años de su nacimiento. No fue la única efeméride a la que apeló Cristina Fernández de Kirchner, en una campaña más peronizada que "ciudadana" en el tramo hacia las generales del 22 de octubre: la candidata a senadora también recordó la figura de Ernesto "Che" Guevara, el líder revolucionario emblema de la Cuba castrista, al cumplirse medio siglo de su asesinato.

"A 122 años, algunos tenían la fantasía de que el peronismo se iba a acabar y acá estamos parados", se jactó la ex mandataria, al recordar a Juan Domingo Perón, desde el escenario en Malvinas Argentinas, en un nuevo desembarco en el Conurbano bonaerense. Y al "Che", Cristina Kirchner le dedicó: "Su rostro está en todo el mundo como un ícono a la coherencia de las ideas, de la vida, de la práctica y de la teoría", al recordar los intentos de sus verdugos por desaparecer su restos mortales.

Con las últimas encuestas, que le quitaron el rótulo de favorita con el que había enfrentado las PASO a su contrincante de Cambiemos, Esteban Bullrich, la ex jefa de Estado inició un frenético tour por el Conurbano, bajo el lema "un día, un distrito". No es una metáfora sino que lo viene cumpliendo a rajatabla: Cristina ya pasó por Quilmes, Lanús, Avellaneda, La Plata, Ensenada, Esteban Echeverría, Moreno, La Matanza, San Martín, y ayer, fue el turno de Malvinas Argentinas.

Luego de ser recibida por el intendente local Leonardo Nardini, una postal constante post-primarias, la ex Presidenta volvió a cargar duro contra el Gobierno, al advertir sobre las facturas "impagables" de servicios públicos. En esa línea, en una nostálgica analogía con su gobierno, habló de días en que las familias podían "disfrutar" de las compras "quincenales" en supermercados, o tomarse vacaciones para "conocer el mar".

"Vivir no puede ser solamente trabajar, comer y dormir. Tenemos derecho a que nuestros hijos disfruten, tenemos derecho a ir al cine y después a un restaurante a comer un cacho de pizza o a alguna parrilla en el Tigre", ejemplificó la postulante de Unidad Ciudadana.

Además, a dos semanas de las legislativas, Cristina Fernández acusó a la administración de Mauricio Macri de "maltratar a la gente" y de discriminar entre "ciudadanos de primera y de segunda". "Quiero un país normal en el que todos y todas vuelvan a sentirse cuidados y respetados, no maltratados. Hay mucho maltrato. No hay derecho a maltratar así a la gente", sostuvo la ex mandataria.

Para festejar su monólogo, en un momento el público insistió con el nuevo himno kirchnerista "Vamos a volver". La postulante cortó el cántico: "No se trata de volver en términos personales ni de fuerza política sino de volver a una Argentina donde la sociedad sea la que esté representada en el Estado"