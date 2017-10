Edición Impresa

Bancos vs fintech: los clientes todavía prefieren el crédito tradicional Según un estudio de DAlessio IROL, el público parte de lo conocido para evaluar lo que aún no probó. Así es como los bancos siguen siendo la primera opción entre los tomadores de créditos: aún con condiciones similares, el 74% los eligió. El mayor temor que generan las fintech es que no se respeten las condiciones del compromiso pactado. Sin embargo, las fintech suman interés