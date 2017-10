Poca información y abundantes prejuicios en el lenguaje de las búsquedas laborales

Buena presencia, jóvenes profesionales de 23 a 28 años excluyente. Los tiempos cambian pero el lenguaje que discrimina por edad o por género no pasa de moda en los anuncios de empleo en la Argentina, aunque se haya pasado de los avisos en papel a los portales de empleo online. Un estudio reciente realizado por la consultora Candexar en base a los pedidos publicados por empresas en cuatro plataformas online ZonaJobs, Linkedin, Bumeran y Trabajando mostró que aún son pocos los que consiguen evitar los estereotipos.

"La idea es comenzar la conversación sobre un tema sobre el que no se habla", señaló Mariana Malugani, una profesional argentina especializada en Recursos Humanos que vive y trabaja desde hace 15 años en Alemania. Entre sus conclusiones, destacó que la mitad de los anuncios incluye requisitos de edad específicos, de los cuales el 86% excluye a las personas mayores de 45 años y el 50% a las personas de más de 35 años. Muchos de ellos, además, son determinados al azar ("¿Por qué de 24 a 28 años y no de 25 a 29?", se pregunta la especialista).

Para Malugani, la discriminación por género está tan presente como la discriminación por edad. Pero suele estar implícita en el lenguaje utilizado: mientras que en el 22% de los anuncios se solicita explícitamente a una persona de sexo femenino o a una persona de sexo masculino para el puesto cubrir, en la gran mayoría de los casos 82% del total la discriminación se plasma a través del uso de un lenguaje no genérico.

"En estos casos se les habla, por ejemplo, explícitamente a las candidatas, se solicita una secretaria ejecutiva o se busca un profesional graduado. Además, para empleos de carácter técnico los anuncios suelen pedir específicamente a un ingeniero o un técnico graduado", ejemplificó. También destacó otros casos, donde se incluyen requisitos como una "muy buena presencia" o estudios de una universidad específica.

Con todo, otra falencia de gran parte de los anuncios analizados es la poca información sobre las tareas requeridas para cada puesto o sobre la empresa que realiza la búsqueda. "Un anuncio de empleo debería incluir por lo menos una descripción lo suficientemente detallada sobre el puesto y as condiciones de contratación, los requisitos basados en lo que realmente se necesita para las tareas a realizar y los datos de contacto de la persona encargada de la selección", señaló el informe de Candexar. Sin embargo, al analizar los anuncios de empleo en el país, Malugani destacó la poca información que proporcionan las empresas a las personas en búsqueda laboral.

El 30% de los anuncios son anónimos y 35% no contiene una descripción de tareas. Todos son publicado sin ningún dato de contacto de la empresa. "Esto lleva a que las personas en búsqueda laboral deban tomar la decisión de postularse en base a muy poca información. A su vez, al no comunicar claramente las tareas y condiciones del puesto las empresas reciben postulaciones de personas que tal vez no tengan interés o no tengan el perfil adecuado. La búsqueda de personal es entonces dejada al azar, basando estos procesos en una comunicación deficiente y unilateral", aseguró Malugani.

En el relevamiento, incluso, se encontraron anuncios "minimalistas" donde aparece solo la palabra "Buscamos!".