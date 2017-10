Un grupo de 26 frigoríficos busca acelerar ventas a su mayor cliente europeo

Un total de 26 compañías, entre las que se destacan La Anónima, Frimsa, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense o Quickfood, se encuentran participando en lo que desde el IPCVA (el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina) ratificaron como la feria más estratégica de Europa para las carnes argentinas.

Se desarrolla en Colonia, a orillas del Rin (comenzó el sábado y termina este miércoles), y allí los mayores importadores de los cortes argentinos de la Unión Europea (UE) juegan de local. "Son los importadores alemanes los que representan el 80% de lo que entra de cortes argentinos a la UE, que son cortes de alto valor entre los que se incluyen cortes premium y cuota Hilton", afirmaron desde el Instituto a El Cronista, en la previa del evento.

Según los datos oficiales, en los ocho primeros meses de 2017, los precios FOB de carnes enfriada, congelada y procesada hacia aquel país tuvieron un promedio de u$s 11.566 por tonelada, siendo el valor más alto, entre los distintos destinos de la carne argentina. Mientras que los cortes enviados a países como China, Chile o Rusia rondaron un promedio de u$s 5000 por tonelada. Claro que en volumen la relación varía, siendo que China representó en el mismo período un 42% de las exportaciones totales, y Alemania, un 10,9% (las ventas a Alemania en ese período alcanzaron un valor de u$s 160,5 millones).

Desde aquella ciudad adelantaron que se aprovechará el tradicional encuentro anual con importadores europeos en el Pabellón Argentine Beef de la muestra (construido sobre una superficie de casi 800 metros cuadrados y que dispondrá de boxes de atención individuales para las empresas, además de un restaurante de 300 cubiertos) para presentar un estudio de mercado sobre el biotipo de carne que está consumiendo el cliente europeo. Así lo afirmó Ulises Forte, Presidente del IPCVA. "Sabemos que nuestra carne tiene un enorme prestigio y siempre se habló del paladar de los consumidores de Europa, pero hasta ahora no los habíamos estudiado en profundidad", y agregó que el estudio "nos va a servir para definir nuevas estrategias para seguir posicionando nuestros productos en los mercados de más alto valor de Europa". También destacó que es algo que no se hizo en los últimos 50 años.

Entre los 26 frigoríficos, también buscarán aceitar relaciones comerciales Compañía Bernal, Estancias de Patagonia, Urien-Loza, Friar, Industrias Frigoríficas Sur, Offal Exp, Ecocarnes, Rafaela Alimentos, Arrebeef, Azul Natural Beef, Asociación Argentina de Angus, Santa Giulia, Marfrig, Logros, Swift Argentina, Bustos Beltran, Industrias Frigoríficas Recreo, Yocle, Argall, Madeka y Foods Land. Desde el IPCVA contaron que se espera la visita de más de 160.000 visitantes, en su mayoría decisores de compra provenientes, y que habrán stands de más de 100 países.

Para esta edición 2017, además, el instituto realizó una campaña publicitaria sobre la carne argentina en el predio ferial, el transporte público y los aeropuertos cercanos. "La idea es que los importadores alemanes sepan desde el inicio mismo del evento que la carne argentina pisa fuerte en tierra germana. El slogan de la campaña es Argentine Beef, A Passion The Whole World Enjoys, que se traduce como Carne Argentina, una pasión que todo el mundo disfruta", afirmaron.

Además, el evento servirá para mostrar el potencial exportador de este sector, en momentos en que se definen los cupos para la carne bovina que entrarán en el inminente acuerdo de libre comercio con la UE. A nivel regional, la semana pasada se sentó posición sobre lo insuficiente de la oferta europea. La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) consideró escasa la oferta de 70.000 toneladas a ingresar en aquellos países desde el Mercosur. "Europa consume casi 8 millones de toneladas de carne vacuna por año, por lo tanto, esas 70.000 toneladas significarían para los 500 millones de habitantes, unos 130 gramos en promedio, que equivalen a dos hamburguesas anuales por persona", afirmó. Las expectativas de los productores rurales de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay pasaban por cerca de 400.000 toneladas. "En conjunto, los cuatro países representan el 20% de la producción mundial de carne bovina y el 22% de su comercio internacional. La magra oferta de la UE no llega a significar el 30% del volumen total exportado por el Mercosur con ese destino, propuesta avara que no contribuye al necesario ánimo de integración comercial que se persigue".