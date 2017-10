Compilado de dictámenes y consultas

DICTAMENES IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Remuneraciones inferiores a los $ 15.000 en el período enero a agosto 2013. Incremento salarial superior a dicho importe a partir del mes de julio 2014.

Resolución N° 03/17 (SDG TLI). Fecha 10/02/2017. Boletín Imp. Nº 241; agosto de 2017.

Se concluyó que si las remuneraciones y/o haberes brutos mensuales del consultante en el período comprendido entre enero y agosto de 2013 no superaron los $15.000, su situación frente al Impuesto a las Ganancias resulta determinada por lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 2° de la Resolución General N° 3.525 (AFIP), procediendo a su respecto los beneficios del Decreto N° 1.242/13. Consecuentemente, los ingresos salariales percibidos desde el 1 de Septiembre de 2013 y hasta el 31 de Diciembre de 2015, inclusive, no resultan pasibles de la retención prevista por la Resolución General N° 2.437 (AFIP), sus modificatorias y complementarias; mientras que para las percibidas a partir del período fiscal 2016 deberán contemplarse las disposiciones establecidas en la Resolución General N° 3.831 (AFIP).

Ingresos recibidos por sucursal argentina de su Casa Central del exterior en concepto de reembolsos de gastos que, a futuro, serán devueltos a dicha Casa Matriz. Tratamiento en el gravamen. Carácter de pasivos.

Resolución N° 10/17 (SDG TLI). Fecha 15/02/2017. Boletín Imp. Nº 241; agosto 2017.

- El ingreso por reembolso de los gastos netos incurridos por su actividad de representación y promoción de la marca en el país, así como el exceso del crédito fiscal sobre el débito fiscal que se contabiliza como pasivo, dado que se cancelará cuando se revierta la situación financiera de la sucursal, no configuran ingresos alcanzados por el impuesto a las ganancias.

- Ello, en la medida que se corrobore que las sumas recibidas tienen la calidad de pasivos y siempre que se disponga de los medios de prueba necesarios que permitan acreditar tal carácter.

- En caso de que no se convalide la existencia del pasivo, podría darse alguna de las siguientes situaciones: a) que tales remesas integren el capital asignado a la sucursal, es decir que conformen aportes recibidos por esa dependencia por parte de la Casa Central, para lo cual deberán cumplirse los requisitos y trámites pertinentes, lo que tampoco daría lugar a un hecho imponible, o b) que se esté frente a un ingreso gravado a partir de que estos montos sean transferidos por la Matriz a título gratuito.

Entidad exenta en el impuesto a las ganancias por artículo 20 inciso m) de la ley del gravamen. Venta de parcela de terreno de su propiedad. Tratamiento en el impuesto. Exención.

Resolución N° 24/17 (SDG TLI). Fecha 10/05/2017. Boletín Imp. Nº 241; agosto 2017.

La exención subjetiva que le fuera reconocida a la sociedad en los términos del inciso m) del Artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones) no resultaría afectada en la eventualidad de concretar la venta de una parcela correspondiente a un terreno de su propiedad, en tanto se verifique que los fondos obtenidos de la venta se orientan a cumplir los fines de su creación, no sean repartidos directa o indirectamente entre sus socios y que la operación no involucra un negocio subyacente perjudicial para la entidad.

Sociedad del Estado. Art. 1º Ley 22.016. Aportes recibidos del Estado Provincial. Tratamiento en el gravamen.

Resolución N° 23/16 (SDG TLI). Fecha 01/06/2016. Boletín Imp. Nº 230; setiembre 2016.

- Tratándose de una entidad patrimonialmente diferenciada del Estado Provincial, cuyas funciones no son las inherentes al mismo, sino que comprende en su objeto actividades de tipo empresarial que podrían ser llevadas a cabo por particulares y que además involucran la prestación de un servicio público, la misma se encuentra dentro de los sujetos enumerados en el Artículo 1° de la Ley N° 22.016.

- Luego, al incumplirse en el caso los requisitos de los incisos a) y b) del Artículo 1° del Decreto N° 145/81, no puede considerarse que la sociedad anónima con capital del Estado Provincial encuadre en la exención subjetiva dispuesta por el Artículo 20, inciso a) de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones). En consecuencia, si las asignaciones presupuestarias efectuadas en forma de aportes por el Gobierno de la Provincia a la sociedad del caso, en el marco de las leyes de Presupuesto y de Administración Financiera y el Sistema de Control de la Administración General del Estado Provincial, no tienen como contrapartida una deuda de dicha sociedad o un aumento de su capital social, representarán un incremento patrimonial que debe considerarse dentro del ámbito de imposición del gravamen.

Fundación. Ejercicio de actividad educativa de capacitación financiera. Mantenimiento de exención.

Resolución N° 13/16 (SDG TLI). Fecha 10/03/2016. Boletín Imp. Nº 228; julio 2016.

- El ejercicio de la actividad educativa de capacitación financiera, que realiza una Fundación, que incluye el otorgamiento y administración de microcréditos con fondos íntegramente captados en donaciones recibidas y la posterior reinversión de los resultados obtenidos en otras actividades comprendidas en el objeto de dicha fundación, no comprometería el mantenimiento de su exención acorde al inciso f) del Artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

- Ello, siempre que los microcréditos que otorgue y administre la fundación no configuren una actividad de intermediación entre la oferta y demanda de dinero que resulte ajena al fin social por el cual se constituyó, y los ingresos obtenidos se destinen a los fines de su creación.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Cobro de expensas. Tratamiento en el gravamen.

Resolución N° 13/17 (SDG TLI). Fecha: 23/02/17. Boletín Imp. 241; agosto 2017.

- Los ingresos por expensas que perciba la institución en cumplimiento de sus funciones, no se encuentran alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado en la medida en que los importes cobrados sólo incluyan conceptos que representen el reintegro de los gastos que proporcionalmente le corresponde a cada propietario.

- Por el contrario, no resultan incluidos en dicho tratamiento -para el caso hipotético en el que la consultante dejara de ejercer la administración del emprendimiento sin retribución-, los honorarios por la gestión de administración, dado que constituyen el precio de una prestación gravada, ni los ingresos que eventualmente pudiera llegar a recaudar por servicios específicos brindados por esa entidad en forma directa a los propietarios que los soliciten.

Transferencia de pozo petrolífero. Tratamiento en el gravamen.

Resolución N° 31/16 (SDG TLI). Fecha: 07/07/16. Boletín Imp. 230; setiembre 2016.

Un pozo petrolífero es un inmueble por accesión susceptible de tener individualidad propia, toda vez que puede ser enajenado independientemente del inmueble donde se encuentra emplazado, motivo por el cual su transferencia está alcanzada por el Impuesto al Valor al Agregado en virtud de lo dispuesto por el tercer párrafo del Artículo 4° de la ley del gravamen.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y AL VALOR AGREGADO

Vehículo Peugeot Partner Confort 1.6 HDI 5 plazas. Carácter de utilitario. Improcedencia de limitaciones para deducción en ganancias y cómputo de crédito fiscal.

Resolución N° 18/16. (SDG TLSS) Fecha: 19/05/16

Los vehículos Peugeot Partner Confort 1.6 HDI 5 plazas no encuadran dentro del término "automóvil" utilizado por los Artículos 88 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y 12 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, y, por ende, no se encuentran sujetos a las limitaciones previstas por dichos preceptos legales, salvo que incumplan con la afectación específica a la actividad de transporte de carga.

La Dra. Karina A. Maguitman es Contadora Pública Nacional y Especialista en Derecho Tributario, siendo su dirección de E-mail: km@estudiomaguitman.com.ar