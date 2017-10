Macri recorrió obras en la Cuenca del Salado por u$s 1000 millones

El presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, recorrieron hoy las obras de la cuarta etapa de ensanche y profundización del cauce del río Salado, destinadas a evitar desbordes e inundaciones en zonas productivas del centro de la provincia de Buenos Aires.

Luego de inaugurar el Metrobus en el partido de Tres de Febrero, Macri y Vidal se dirigieron al obrador ubicado en la estancia La Blanqueada, en el partido bonaerense de San Miguel del Monte.

Durante la visita, Macri supervisó el inicio de los trabajos del cuarto tramo de la obra, el de mayor dimensión con 200 kilómetros de extensión, que no estaba licitado al asumir el Gobierno, pese a que el Plan Maestro Integral se creó en 1997, hace 20 años, según se informó oficialmente.

Tal como adelantó Cronista.com, las obras apuntan a adecuar, ensanchar y profundizar el cauce del río de modo de permitir el escurrimiento encausado de mayores caudales. Esperan recuperar 1.300.000 de hectáreas que se encuentran inundadas, anegadas o con excedente hídrico.

El tramo cuatro tendrá un costo de u$s 1000 millones, repartidos entre Nación (u$s 700 millones) y la provincia de Buenos Aires (u$s 300 millones).