Daer pide "no excluir a nadie" en las negociaciones para rearmar el peronismo

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, resaltó hoy que el peronismo tiene que "hacer una gran autocrítica y un gran debate" y aclaró que "no hay que excluir a nadie de una mesa de reconstrucción". A la vez, indicó que la expresidenta Cristina Kirchner "representa a un sector importante" aunque "también tiene colisión con otro sector".

"No hay que excluir a nadie. El peronismo tiene que tener un gran debate. Lo que se tiene que acabar en ese debate son estas posiciones terminantes de no aceptar al otro, no entender al otro y no consensuar", sostuvo el líder de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), en lo que pareció una señal de búsqueda de garantizar un espacio para el gremialismo en la mesa de negociaciones.

En diálogo con Radio Continental, el diputado nacional destacó que "el peronismo tiene que tener una mesa muy grande y después tiene que personificar eso en actores políticos que también tengan una conciliación con la sociedad".

En ese sentido, agregó: "Si no, volveríamos a ser testimoniales y no seríamos una alternativa".

Consultado sobre el rol de la expresidenta Cristina Kirchner, el integrante del triunvirato que conduce la central obrera aseguró que la líder de Unidad Ciudadana "representa a un sector importante, pero también tiene colisión con otro sector".

"Hay que hacer una gran autocrítica sobre qué es lo que nos pasó que está tan disperso el peronismo y a partir de ahí encontrar a los mejores actores sociales y políticos que permitan reconciliar al peronismo con los sectores que tiene que representar", insistió.

Finalmente, el secretario general de la CGT recalcó que "no hay que excluir a ningún sector de una mesa de reconstrucción del peronismo".

Tal como señala hoy El Cronista, hubo ayer un encuentro entre la CGT y legisladores por un tema que mantiene alerta a los gremios: la reforma laboral que impulsaría el Gobierno luego de las elecciones generales de este mes.