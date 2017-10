Sigue el apetito de riesgo y disminuye exposición en activos de cobertura

En septiembre los inversores agregaron un mayor caudal de dinero a los Exchange Traded Funds (ETF) o fondos de inversión, con incrementos de capitales de u$s 28.200 millones de flujo netos, según la fecha más reciente del informe que entrega FactSet y en el año acumulan un ingreso de u$s 332.000 millones

En las últimas semanas hemos visto una continuidad en el bull market de las acciones americanas con el índice S&P500 alcanzando nuevos máximos históricos y ganando un 14,35% en los primeros nueve meses de 2017 mientras que la tasa americana a 10 años registró un rally de mas de 32 puntos básicos, pasando de 2,03% a los 2,35% actuales. En el mismo periodo, el oro también frenó su racha alcista e inició un ajuste transitorio en las últimas semanas sin poder superar la barrera de 1380 dólares la onza, que actualmente luce como el escollo clave a superar.

En otras palabras, vemos que los capitales emigraron desde los de cobertura como el oro y los bonos del Tesoro en las últimas semanas (los inversores estuvieron vendiendo bonos del tesoro y por ello vimos el rally en la tasa) para posicionarse en acciones.

En la misma línea, vemos que en la última semana el ETF que replica el precio del oro (GLD) tuvo egresos netos de u$s 425 millones de dólares mientras que el fondo que intenta capturar los movimientos de la parte larga de la curva americana a 20 años sufrió una merma de u$s 400 millones en la última semana.

El mercado, amante al riesgo en un escenario de baja volatilidad, agregó mayor cantidad de capitales a fondos de bonos de alto rendimiento con incrementos de u$s 629 millones en la última semana y de bonos con grado de inversión, sumando u$s 580 millones desde el 27 de septiembre a la fecha. Misma suerte corrieron los fondos que replican las acciones del sector financiero americano, agregando u$s 523 millones.

En una visión anual, los fondos de emergentes han visto incrementar sus capitales bajo administración y el más representativo de este segmento (iShares MSCI Emerging Markets ETF) acumula un flujo a favor neto de u$s 2632 millones. Entre los más beneficiados, el fondo que replica las acciones de Brasil (iShares MSCI Brazil Capped ETF) ganó u$s 1619 millones en lo que va de 2017.

El ingreso de capitales hacia acciones del sector financiero americano se mantiene firme tanto en lo que va de 2017 como en la última semana, alcanzando flujos netos de u$s 523 millones en la última semana y más de u$s 2657 en lo que va de 2017. El motivo principal de tal evolución está íntimamente relacionada con la expectativa de mayores subas de tasas en 2017 y 2018 por parte de la Fed, hecho que probablemente beneficie al sector financiero americano.

La continuidad del incremento de activos de riesgo va a depender del futuro del mercado americano y la tendencia alcista del S&P500. Gran parte de este escenario está relacionado con el histórico nivel de baja volatilidad que encontramos en el índice de volatilidad (VIX) y de hecho, último mes fue el septiembre con menor volatilidad de la historia.

Desde el banco de inversión Wells Fargo alertaron sobre un ajuste próximo para las acciones en Wall Street de entre 4% al 8% antes de finales de año y alertan sobre las valuaciones de los activos financieros, alegando que las mismas se encuentran ajustadas.

Pero no hay consenso. En JPMorgan mantienen su visión optimista sobre las acciones americanas y señalan que cualquier retroceso en el mercado debería ser usado como una oportunidad para comprar y dado el entorno económico.

"La economía está acelerando y también estamos a punto de entrar en la temporada de balances y creemos que los resultados van a ser buenos", dicen.