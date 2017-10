Tres refugios para blindar el dinero en caso de que se pinche la bolsa

Si bien el miércoles se cortó la racha histórica de 13 ruedas consecutivas en alza, ayer el Merval repuntó 2%, un avance que le alcanzó para superar otra barrera psicológica, esta vez la de los 27000 puntos. Así, el índice batió un nuevo récord, pero también cargó de incertidumbre al inversor.

"El inédito punto de entrada de estos días podría involucrar grandes riesgos, en particular la probabilidad de comprar caro y sufrir una corrección", resaltó el economista Jefe de MB Inversiones, Nery Persichini, en su último informe.

El entusiasmo del mercado parece inagotable, ya sea por las expectativas de una victoria del oficialismo en las elecciones legislativas como por la publicación de indicadores que aseguran un repunte de la actividad económica. Incluso la suba de la bolsa sigue siendo sustentada por un alto volumen de negocios. "Fue una rueda bursátil más animada y con buen volumen, un 22% más que la jornada previa", describieron desde Rava Bursátil. El monto operado en acciones fue $ 824 millones. Las principales ascensos de ayer fueron los de TGN, un 7.8%, Comercial del Plata el 5,3%, TGS, un 4,6% y Distribuidora Gas Cuyana, el 4.5%.

Queda claro que los avances son muy sólidos, sin embargo Persichini alertó que "hay factores externos e internos que elevan las posibilidades de que el mercado argentino, en el mejor de los casos, se tome un respiro o, en el peor escenario, tenga una corrección". En esa línea, detalló que existen al menos seis "espadas de Damocles" que penden sobre los activos locales: la Reserva Federal, que comenzará a achicar su hoja de balance; las tensiones geopolíticas en aumento entre Corea del Norte y Estados Unidos, Wall Street que testea máximos, la vuelta los fantasmas de ruptura en Europa, las valuaciones elevadas en Argentina y el timing de las elecciones.

En este marco, MB Inversiones presentó una terna de instrumentos de cobertura para esquivar una potencial baja del mercado:

1) Compra de activos en dólares: La cobertura número uno en contextos de turbulencia. Debido a traumáticas experiencias del pasado, donde el peso no sirvió como reserva de valor, el dólar es el seguro financiero por excelencia de los argentinos. No obstante, en el último tiempo esa preferencia no se plasma en su cotización. Producto del ingreso de divisas, el tipo de cambio tan solo se movió 8,6% en el año mientras que la inflación avanzó cerca de 17%. En los últimos 12 meses, el dólar también perdió la carrera contra los precios (14% versus 23%). Pero cualquier reducción del flujo de dólares al país, motivada por alguno de los factores de riesgo, podría revertir los números. ¿Cómo posicionarse en moneda extranjera? Más allá del tradicional atesoramiento de billetes se destacan los bonos de corto plazo y los instrumentos dollar-linked.

2) Compra de opciones financieras de venta (puts): Las opciones son derivados, no son activos en sí mismos, sino que su valor depende de un activo subyacente, como lo es una acción. Asimismo, las opciones son contratos que otorgan a su titular el derecho de hacer algo, sin estar obligado a ello. En cuanto a su utilidad, se emplean como cobertura ante cambios en los precios de las acciones o como medio de especulación, según los objetivos del inversor. Quienes compran opciones de venta asumen una pequeña pérdida fija (pago de prima) pero tienen la posibilidad de lograr una ganancia ilimitada si el precio de la acción baja y entra en la zona en la que la opción se puede ejecutar. El mercado argentino todavía es pequeño en materia de opciones, por lo que solamente un puñado de empresas tienen una respetable actividad; entre ellas se encuentran Petrobras Brasil, Grupo Financiero Galicia y Pampa Energía. Más atrás las siguen YPF y Comercial del Plata.

3) Venta de futuros de índice Merval: Un futuro es un derivado financiero por medio del cual dos partes se comprometen a efectuar una operación de compra-venta en un momento determinado a un precio determinado. Para lograr las operaciones, la bolsa estandariza los contratos (cantidad, entrega, etc). Esto quiere decir que no se sabe quién es la contraparte y la bolsa garantiza que los contratos serán honrados. En la jerga, se dice que los futuros, en tanto están regulados, no tienen riesgo de contraparte. Entre los beneficios de operar con futuros del Merval, éstos permiten replicar la cartera de mercado a bajo costo, posibilitan hacer coberturas, diversificar riesgos, apalancar resultados, especular a la baja y hacer arbitrajes.