Crisis de España: bancos catalanes deciden cambiar de sede

El referendum que busca la independencia de Cataluña tuvo un fuerte impacto negativo en la banca española en general y en las entidades catalanas en particular. Estas ensayaron una salida de emergencia: cambiar la dirección de sus casas matrices para mantener a resguardo de los vaivenes políticos los ahorros de sus clientes.

Ayer el Banco Sabadell decidió en una reunión extraordinaria de su consejo de administración trasladar su sede social a Alicante. En tanto hoy, el consejo de administración de CaixaBank deberá definir el posible cambio de su sede central desde Cataluña previsiblemente a Baleares, la otra comunidad histórica de la entidad. En concreto, fuentes del mercado barajan la posibilidad de que el nuevo domicilio se sitúe en Palma de Mallorca.

Los inversores, que habían penalizado fuerte a los bancos catalanes por la posible escisión de la región, se volcaron a las compras ayer tras conocerse ambas noticias. Ayer los papeles de CaixaBank y Sabadell rebotaron con fuerza en Bolsa, un 4,9% y un 6,1%, respectivamente.

Más allá de intentar llevar tranquilidad a sus inversores, la banca catalana prefiere una relocalización hacia otras regiones de España para no perder el apoyo del Banco Central Europeo, ante el eventual quiebre de Cataluña con el resto del país.

Incluso, la crisis por la independencia podría llegar a afectar también a bancos no catalanes. Analistas de la banca internacional JP Morgan advirtieron: ‘Dada la inestable situación en Cataluña durante el fin de semana, esperamos que los bancos españoles sigan mostrando una alta debilidad. La semana pasada los bancos que lo hicieron significativamente peor fueron CaixaBank y Sabadell (principalmente porque ambos tienen sus sedes ubicadas en Barcelona), pero no vemos por qué el resto de los bancos españoles no se debería ver afectados".

Ayer,varias acciones de bancos bajaron, entre ellas las de Barclays luego de que Exane recortó la nota del valor. Además de la preocupación por el futuro de las empresas de Cataluña, las bajas del sector de esta semana estuvieron relacionadas con las noticias de que el BCE pedirá a los bancos que reserven más fondos para cubrir préstamos recientemente clasificados como tóxicos