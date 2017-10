Negocio sin fin: la TV online generó en 2017 u$s 46.000 millones en ganancias

De acuerdo a una investigación de la agencia Digital TV Research, las ganancias de las plataformas OTT (abreviatura de Over The Top y como se conoce técnicamente a todos los servicios de TV en streaming basados en internet) establecidas en 138 países cerrarán en u$s 46.000 millones este año, u$s 9000 millones más que en 2016. Por otro lado, se pronostica que en 2022, los beneficios de este mercado a nivel global llegarán a los u$s 83.000 millones.

El ranking de los países que se verán más favorecidos en 2017 por el crecimiento de las OTT conservará las mismas posiciones en 2022, con Estados Unidos a la cabeza, aunque su share en el sector a nivel internacional se reducirá de un 51% en 2016 a un 40% en los próximos seis años. Al país norteamericano, que hoy cuenta con u$s 21.618 millones en rentabilidad de plataformas digitales y en 2022 tendrá u$s 33.094 millones, le sigue China, que aportará el 50% de las ganancias de Asia Pacífica, con u$s 7600 millones en 2017 y un total de u$s 12.000 millones en 2022. Japón, Reino Unido y Alemania siguen en la lista.

Por otra parte, también se encontró que los servicios SVOD (plataformas tipo Netflix) significarán la mitad de los dividendos OTT dentro de seis años, agregando u$s 24.000 millones al mercado globalmente. El sector de AVOD (YouTube es un ejemplo) se incrementará en u$s 17 mil millones este año y, para 2022, contará con u$s 29 mil millones.

Simon Murray, analista principal de Digital TV Research, asegura que "Las ganancias OTT superarán los u$s 1000 millones en 14 países para 2022, el doble de lo que se espera para el cierre de 2017. Las primeras cinco naciones manejarán dos tercios de los beneficios de todo el mercado".

Latinoamérica y Argentina

Según Digital TV Research, las ganancias por transmisión de series y películas por internet, en 19 países de Latinoamérica, alcanzarán los u$s 4600 millones en 2022, desde los u$s 1900 millones del año 2016. Se anticipa además que el SVOD seguirá siendo la fuente de ganancias por OTT más importante de la región, aportando u$s 2860 millones en 2022 (62% del total).

La consultora pronostica 32,5 millones de suscriptores a servicios SVOD en ese mismo año, casi el doble de los 17 millones a fines de 2016. Se anticipa que Brasil aporte el 34% de esos suscriptores, y que México aporte un 28 % más. En Argentina, los ingresos por SVOD ascienden a u$s 96 millones en 2017 según Statista.com. Se espera que estos ingresos presenten una tasa de crecimiento anual de 14%, lo que dará lugar a un volumen de mercado de u$s 184 millones en 2022. La penetración del usuario es del 6,6% en 2017 y se calucla el 11,2% en 2022.