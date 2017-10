Salvai: "La diferencia con CFK es mínima y hay que salir a buscar los votos"

La orden del jefe de Gabinete Marcos Peña suele ser clara y contundente en tiempos electorales: no mostrar exitismo ni dormirse en los laureles cuando acompañan las encuestas. En la misma línea se expresa Federico Salvai, el hombre fuerte de María Eugenia Vidal y jefe de Gabinete de la Provincia, cuando recuerda que Cambiemos perdió frente a Cristina Kirchner por 20.000 votos en las PASO y que para ganar la elección del 22 de octubre hay que salir a buscar los votos que faltan. El argumento utilizado por el mandamás de la campaña bonaerense es simple: las encuestas se equivocan. Es un buen punto. Pero no menos cierto es que suele usarse esta estrategia de tirar el resultado para abajo con el objetivo de evitar las expectativas, engañar al adversario y generar el voto útil, en este caso, para captar los votos antikirchneristas de Sergio Massa.

En diálogo con 3Días, Salvai reconoce el optimismo social a favor de Cambiemos pero insiste en que la polarización es tan grande en la Provincia que será una elección muy peleada.

¿Se alinearon los planetas para Cambiemos con la mejora de la economía y el desfile K por tribunales?

-Muchas veces el humor social se rige en base a expectativas. Lo que está claro es que hay una gran cantidad de personas en la Argentina que quiere que a este Gobierno le vaya bien. Y eso se vio reflejado en las PASO. Recordemos que había también una expectativa de que al Gobierno le vaya mal en la provincia de Buenos Aires y que Cristina gane por mucha diferencia. El dato objetivo es que estamos 20.000 votos abajo y que la elección va a ser muy peleada. Hay que salir a buscar los votos si queremos ganar en octubre. Está claro que la coyuntura y el contexto ayuda porque se empieza a notar el crecimiento, a ver los resultados de nuestro trabajo y hay optimismo social. Pero desde el punto de vista electoral, hay una polarización muy grande en la Provincia. Ya el 70% del electorado eligió entre dos frentes y quizá lleguemos a las elecciones con el 80% del padrón dividido. Sea para Cristina o para Esteban, la diferencia será mínima.

¿A dónde van a buscar los votos que les falta?

-Vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo todos estos meses: potenciar la cercanía con los bonaerenses, escucharlos. Para salir a conseguir los votos hablaremos con aquellos que todavía no nos votaron, para saber por qué no lo hicieron, para contarles todo lo que hicimos y lo que tenemos previsto hacer para ellos. Es la única manera, no hay fórmulas mágicas. Los votos no son de ningún frente político o candidato.

Pero el voto útil del seguidor de Massa puede beneficiarlos más a ustedes...

-El voto útil es por oposición y no a favor. En este caso, se movería por el nivel de rechazo que tiene Cristina en la Provincia, que también es alto. Pero no podemos especular con eso. En una campaña como esta, los votos hay que salir a buscarlos y es lo que estamos haciendo. Estamos recorriendo la Provincia con todos los candidatos y la Gobernadora.

¿Cuánto los beneficia que CFK hable por los medios?

-Cada vez que Cristina da una entrevista o se expone a los medios, nos recuerda lo que vivimos en los últimos años. Ella ya no puede esconder nada. Es un personaje que le hizo mucho daño al país y está bueno que recordemos quién nos estuvo gobernando.

En las PASO perdieron. ¿No es un riesgo la estrategia de polarización con la expresidenta?

-Salvo cuando nos preguntan, nosotros no hablamos de Cristina. Siempre ponemos en primer lugar al vecino, que es el que tiene poder de decisión. Trabajamos para ellos. Pero como la polarización es tan grande en la Provincia, el electorado hizo que se enfrenten naturalmente el Gobierno con Unidad Ciudadana.

¿Llegó la mejora de la economía a los sectores más postergados de la Provincia?

-Es verdad que hay sectores que aún no lo están viendo, pero muchos otros sí. Eso lo vemos en la calle. Si no, este Gobierno no hubiera tenido el nivel de respaldo que tuvo en la última elección.

Si ganara Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, ¿quién quedaría mejor posicionado para las presidenciales de 2019, Macri o Vidal?

-Insisto en ser cauteloso con el pronóstico de las encuestas. Son las mismas que nos daban seis puntos abajo de CFK en las PASO y perdimos sólo por 20.000 votos. Creo que la diferencia posiblemente sea bastante menor para un lado o para el otro de lo que auguran los sondeos. Además, ésta es una elección de medio término que tampoco posiciona a nadie ni anticipa ninguna pelea hacia adelante. El Presidente ya dio indicios de que le gustaría una reelección y me parece bien. Hay proyectos grandes destinados a cambiar la Argentina y para eso se necesita unos años más.

Si la diferencia es tan mínima, no se terminaría el kirchnerismo entonces...

- El kirchnerismo es Cristina, y mientras ella exista, el peronismo va a estar dividido. Cristina es sinónimo de división, es su forma de hacer política. En las PASO se elegían candidatos y el 22 se gana por un voto.