Dietrich dice que la inversión en infraestructura aumentará un 83% en 2018

Después de enumerar las obras de infraestructura que puso en marcha el inicio de su gestión, Guillermo Dietrich alentó a los empresarios de la construcción: "Todo esto el año que viene crece un 83%", dijo el ministro de Transporte a la platea repleta del hotel Sheraton.

"Si hoy están trabajando mucho, multipliquen por 1,83 menos la inflación", fue la frase de arenga con la que Dietrich buscó la atención de los asistentes a la 65 Convención de la Construcción. Acto seguido mostró una placa en la que se veía la composición de la inversión proyectada para 2018: 22.788 millones de pesos a través de la asociación público-privada; $53.616 millones financiados a través de organismos multilaterales y $55.000 millones que están en el Presupuesto que presentó el Ejecutivo en el Congreso.

En línea con el resto de los funcionarios presentes, la bajada fuerte de Dietrich también fue la lucha contra corrupción. "Les pido que no aceptemos más las prácticas alejadas de la ley, las que no son correctas. En todo caso díganmelo a mí", les pidió el funcionario.

En medio del repaso de los números, el ministro tuvo tiempo para algunas confesiones. "Les voy a dar números, porque soy economista, pero no me dejan. Me dicen que no sea tan numérico", confesó.

En otro pasaje, un desliz de tiempo evidenció algo que fue repetido por Rogelio Frigerio, que lo continuó, apenas subió al estrado.

"Ya tenemos 22 años... 22 meses de gestión", se corrigió, y desde el público le respondieron: "Ojalá".