Aplausos para Gerardo Martínez por su posición sobre el “Pata” Medina

El discurso de Gerardo Martínez, líder la UOCRA, ante los empresarios de la 65 Convención de la Construcción, transcurría por sus carriles normales, con referencias a la agenda necesaria para el sector, alusiones a la inversión, la obra pública, los trabajadores, entre otras. En determinado momento, el dirigente hizo un silencio, rebuscó entre sus cosas un papel y avisó que, a partir de ese momento, iba a leer sus palabras “porque quiero ser muy preciso”. Inmediatamente, Martínez leyó: “Antes de avanzar en este análisis, quiero hacer una reflexión sobre las situaciones de dominio público”. Luego señaló que “la situación es tan pesada y compleja que necesitamos a la justicia para que actúe porque una cosa es el accionar gremial y otra el accionar delictivo”. Se refería, claro, a la detención del “Pata Medina”, en la seccional La Plata, del gremio.

El momento más significativo de su lectura fue cuando, contundente, no dejó dudas sobre cuánto sostén tiene el dirigente platense caído en desgracia, a la sazón un enemigo histórico de Martínez: “Quiero saludar y felicitar al doctor Luis Armella por su decisión y su valentía para investigar este supuesto entramado de actos delictivos que deben ser materia de la Justicia y no se corresponden con lo que sentimos, representamos y hacemos”.

Martínez cerró la lectura asegurando que “somos respetuosos de la justicia: dentro de la ley todo fuera de la ley nada”. Los presentes despidieron a Martínez con aplausos, tras lo cual tomó la palabra el presidente de la CAC, Gustavo Weiss, que inició su discurso agradeciéndole su participación “al amigo” Martínez.



“Pata” Medina, su hijo Cristian “Puli” Medina, su cuñado David García, y el empresario Juan Horacio Homs, dueño de Abril Catering, están presos acusados de cometer los delitos de “extorsión y asociación ilícita”.



Los tres primeros fueron detenidos hace exactamente una semana por orden del juez Federal de Quilmes, Luís Armella, quien tiene a su cargo la causa; mientras que Homs fue capturado, tras permanecer prófugo de la justicia.



Todos están acusados de liderar una banda que extorsionaba con distintos métodos a empresas constructoras de la región para colocar como trabajadores a sus afiliados del gremio de la construcción y a contratar los servicios de catering de Abril.



No solo Martínez le soltó la mano al Pata, con quien tenía una rivalidad histórica. La ex presidenta y candidata a senadora Cristina Fernández trató al dirigente de “personaje nefasto”, aunque se preguntó “qué pasó” con las denuncias de una de las hijas del sindicalista Gerónimo ‘Momo‘ Venegas, que habló de “testaferros” que manejarían la fortuna de su fallecido padre.



“El ‘Pata’ Medina, un personaje nefasto si los hay. Nosotros lo enfrentamos toda la vida”, definió la ex mandataria.