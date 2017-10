Inversión brasileña en Argentina ya duplicó a agosto lo acumulado en 2016

La Cámara de Comercio Argentino Brasileña de la República Argentina (Cambras) destacó que la inversión extranjera directa del vecino país en terreno local mostró un fuerte aumento en 2017, acumulando un flujo de u$s 307 millones entre enero y agosto de 2017.

Esto duplica los u$s 150 millones invertidos en todo 2016 y supera el promedio de u$s 220 millones invertidos por año entre 2013 y 2016.

El informe destaca que "el mismo fenómeno" se refleja en los anuncios de inversión realizados por empresas de origen brasileño en Argentina.

"Con 14 proyectos anunciados entre fines de 2015 a la fecha, valuados en u$s 1.840 millones, las empresas brasileñas ocupan el 6to lugar como mayores interesadas en invertir en Argentina, solo detrás de EE.UU., Canadá, España, Reino Unido y Francia.

Intercambio comercial

En el mes bajo análisis los principales socios comerciales de la Argentina (exportaciones + importaciones) fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Las exportaciones a Brasil alcanzaron u$s 753 millones y las importaciones desde ese país u$s 1.655 millones. El saldo comercial fue deficitario en u$s 902 millones.

Por el lado de Brasil, en el acumulado de los primeros ocho meses del año dejó como resultado un superávit de u$s 5.278 millones, un 75% mayor al valor alcanzado en igual período de 2016. Dicho resultado positivo es consecuencia de exportaciones por u$s 11.439 millones e importaciones por u$s 6.161 millones.

Además, se destacó que la actividad económica argentina mostró en julio un crecimiento interanual del 4,9% mientras que el avance respecto de junio fue de 0,7%. De acuerdo a la información oficial, todos los sectores relevados impulsaron el crecimiento interanual con excepción de la explotación de minas y canteras, y electricidad, gas y agua. Por su parte la economía brasileña mostró un avance interanual durante julio de 1,4%, mientras que en la comparación de julio 2017 versus el mes previo mostró un incremento del 0,4%.