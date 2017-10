Para Cristina, el Gobierno somete a la Gendarmería al rol de "fuerza de choque”

La expresidenta Cristina Kirchner afirmó esta mañana que el Gobierno nacional "somete" a la Gendarmería al “rol de fuerza de choque” y se refirió a un operativo realizado por esa fuerza de seguridad en el mismo edificio en el que funciona una radio en la que ofreció una entrevista.

“Llego aquí y me encuentro con un allanamiento, un carro de la Gendarmería, policía de la ciudad más adelante. Cuando me avisaron antes de salir de casa que la Gendarmería allana la radio pensaba ¿qué hubiera pasado si nuestro gobierno hubiera allanado Radio Mitre por ejemplo?”, afirmó Cristina Kirchner.



En declaraciones a la radio FM POP, en la que justamente había presencia de gendarmes cuando empezó la entrevista, la ex mandataria aseguró que “seguir negando esto es querer tapar el sol con las manos”, y advirtió que a Gendarmería, que “era una fuerza con prestigio, con cariño inclusive en algunos lugares‘, las autoridades nacionales “la están sometiendo” como una “fuerza de choque del Gobierno”.

Al referirse al caso de Maldonado, visto por última vez en agosto pasado, Fernández de Kirchner sostuvo que “es inocultable que es un argentino que desapareció después de un operativo ordenado por un juez del que participó Gendarmería”.