Massa pidió combatir la inseguridad

Candidato a senador por el frente 1País, Sergio Massa continúo ayer con sus recorridas por el conurbano, en busca de lograr mejorar su performance de las PASO, haciendo énfasis especial en combatir flagelos como la inseguridad.

"Si nos dejaran hacer en la Provincia lo mismo que hicimos en Tigre, bajaría el delito. Invertir en prevención baja la enfermedad, pero requiere algo metódico. En Tigre se redujo el robo automotor en un 80% desde 2008".

Su compañera de fórmula, Margarita Stolbizer, planteó, en un debate realizado en la Universidad del Este, en La Plata: "El mayor problema en la Argentina no es la corrupción, sino la impunidad de los corruptos". La diputada criticó con dureza a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex ministro de Planificación Julio De Vido.