Nueva indagatoria para Boudou

El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria al ex vicepresidente Amado Boudou en una causa por la falsificación de facturas en la rendición de viáticos. Boudou fue convocado para el 30 de octubre próximo a las 11:00, mientras que también fueron citados su ex secretario privado Héctor Eduardo ‘Cachi’ Romano y su ex jefe de Gabinete en el Ministerio de Economía, Guido Forcieri, para los dos días subsiguientes. Los tres exfuncionarios están imputados por el delito de defraudación a la administración pública mediante la presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos.