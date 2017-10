Disputa con fondo buitre se define en enero

Un juzgado de Nueva York pospuso hasta enero próximo el fallo en una causa en la que Argentina es demandada por un grupo de acreedores que no aceptaron la reestructuración de bonos. La jueza federal Loretta Preska comunicó que no emitirá sentencia al menos hasta el 8 de enero en la causa iniciada por el fondo Bainbridge, por el incumplimiento argentino en el pago de la deuda, ya que no aceptó la reestructuración propuesta por el país.

La demanda del fondo Bainbridge –con sede en Bahamas, contra la Argentina es por unos u$s 64 millones más intereses por una interpretación extremista de la lectura del Pari Passu (igualdad de los acreedores) que hizo el juez Thomas Griesa.

Bainbridge posee títulos emitidos por Argentina durante 1992, 1993 y 1994, comprados bajo cláusulas que garantizaban tratamiento igualitario respecto al que Argentina pudiera dar a acreedores posteriores.