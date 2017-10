Efecto Cataluña: se hunde la bolsa y ya hay retiro de depósitos en los bancos

El mercado español está sufriendo el intento independentista catalán. Ayer el Ibex perdió 2,9%, la peor caída desde el 24 de julio de 2016, una rueda post Brexit; además, la baja lo llevó a quebrar el soporte de los 10.000 puntos, hasta quedar en 9964 unidades, mínimos de marzo de este año. Por su parte, el precio de los bonos cayó, en especial los de Cataluña, y el riesgo país español creció hasta las 132 unidades, el valor más alto desde mayo. Por si fuera poco, la prensa de España ya habla de "corralito", aunque desde el gobierno ya salieron a aclarar, indirectamente, que cuentan con el respaldo del Banco Central Europeo (BCE) y que "no hay nada que temer".

"Los bancos catalanes son bancos españoles y bancos europeos, son entidades sólidas y los clientes no tienen nada que temer", dijo ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos. Asimismo, se refirió a la evolución de la economía catalana, la calificó como "positiva", dado que "nadie se ha creído la amenaza independentista".

No obstante, las principales caídas se dieron en el sector financiero de Cataluña: Sabadell se derrumbó 5,7%, Colonial se hundió 5,5% y Caixabank perdió 5%. Los grandes bancos también tuvieron una muy mala rueda, Santander cayó 3,8%, Bankia descendió 3,6%, BBVA cayó 3,6% y Bankinter bajó 3,5%.

El golpe a la banca se debió precisamente al temor de los inversores por una fuga de depósitos. De hecho, un banquero español confirmó en off the record que los retiros existen, aunque desestimó la posibilidad de un "corralito".

Según el experto en mercados internacionales Luis Palma Cané, la respuesta de los inversores "es de libro" y está ligada a la incertidumbre que genera la tensión política: "Lógicamente la incertidumbre impacta de forma negativa en el mercado, pero hay que tener en cuenta que el resto de los índices europeos no cayeron, las bolsas cerraron casi sin cambios".

El especialista también resaltó que la deuda catalana, medida contra los bonos soberanos, pasó de tener una diferencia de 150 puntos, nivel de julio, a casi 300 puntos básicos.

Sin embargo, tanto Palma Cané como Miguel Arrigoni, Ceo de FIRST, descartan que Cataluña logre independizarse, por lo que consideran que las bajas bursátiles son transitorias. "Cuando lo llevás a efectos prácticos queda claro que es más una utopía que una realidad. Se necesitan años para lograr una independencia sin el apoyo de España o Europa. Declarada la separación se quedarían sin moneda de un día para el otro. ¿El lunes qué hacen con los bancos?¿Cómo pagan los sueldos? ¿Cómo hacen con los acuerdos de comercio?. Antes de la independencia hay que solucionar esos temas. Creo que de alguna manera la ciudadanía no lo sabe o los dirigentes catalanes no lo explican". señaló Arrigoni.

En tanto, Palma Cané comentó que un banquero de una entidad española le confirmó que si bien hubo retiro de depósitos, "el BCE ya estuvo comprando bonos españoles", lo que impidió que cayeran más. El experto agregó que estos pagos están dentro del margen del programa de estímulo: "El cupo por país es de 6300 millones de euros, ya intervino con alrededor de 4 millones. Aunque normalmente lo hace a lo largo del mes, en esta oportunidad tuvo que acelerar la compra".