Reclaman por un recorte del 17% en el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres

Apenas se conoció el proyecto de Presupuesto 2018, organizaciones de mujeres manifestaron malestar por lo que podía analizarse de las primeras lecturas. La palabra mujer aparecía solo cinco veces en el documento de más de 300 páginas, no se hacía mención al monto que el Estado destinaría al Instituto Nacional de las Mujeres así como tampoco figuraba explícitamente el Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que se anunció en 2016.

Ese malestar se transformó en una carta: las organizaciones ELA, ACIJ, CAREF, MEI y la Fundación Siglo 21 hicieron una presentación en el Congreso de la Nación y en el Poder Ejecutivo en la que manifestaron su "preocupación" por el proyecto presentado y un pedido de que "eventualmente" se realicen las "reformas necesarias previo a la aprobación", ya que, tal como está, apuntan, "el presupuesto del ente rector de las políticas de igualdad de género tendrá un recorte del 17%" en términos reales.

El cálculo que hacen las organizaciones es el siguiente: de los 163,5 millones de pesos que tenía asignado el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) en 2017, se pasaría a $ 161,5 millones el año próximo. Esto significa un recorte de 1,2% en términos absolutos, pero si se compara con la inflación proyectada para 2018 por el Poder Ejecutivo (15,7% en promedio), da como resultado un recorte en términos reales de al menos 17 puntos porcentuales respecto de lo que recibió este año -si es que se cumple con la proyección del Ejecutivo, aunque el recorte puede ser más o menos si la inflación es mayor o menor a la proyectada-.

En la carta, las organizaciones detallan que los $ 163,5 millones del presupuesto de 2017 del CNM surgen de la suma de $ 96,5 millones asignados específicamente al Programa 17 "Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer", más $ 20 millones extra que luego aprobó el Congreso para el Consejo y otros $ 47 millones de pesos extra para la ejecución del Plan Nacional de Acción.

Tal como puede verse, el presupuesto de 2017 está compuesto por varios ítems: lo que figura explícitamente en una de las planillas del Anexo (que puede consultarse al final de esta nota) más una serie de importes extras. Lo que no puede dilucidarse para el presupuesto del año próximo, argumentan las organizaciones, es si el aporte extra que el Consejo recibió este año existirá o no en 2018.

Así en los papeles, hoy el Instituto Nacional de las Mujeres (ascendido de rango los primeros días de septiembre, por eso dejó de ser el Consejo Nacional para pasar a ser Instituto) tiene un recorte presupuestario y así se puede ver de un análisis detallado de los documentos disponibles (disponibles al final de esta nota).

¿Qué explicaciones da el Gobierno nacional?

Cronista.com se comunicó con el Ministerio de Hacienda; el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de las Mujeres para pedir precisiones sobre cuál será el presupuesto que efectivamente tendrá el INAM el año próximo. Ninguna de las dependencias ofreció mayores detalles.

La respuesta de qué ocurrirá el año próximo con el Presupuesto del INAM la explicitó el jefe de Gabinete de Ministros en el informe que dio hoy en el Congreso.

Tal como puede verse en la imagen, en la Pregunta N° 1071 del Informe 105 de Peña al Congreso, la administración nacional aseguró que "el presupuesto 2017 prevé para el Consejo Nacional de la Mujer una asignación de $ 96,5 millones, mientras que el presupuesto 2018 para el INAM prevé un incremento del 67,4% respecto de dicha asignación ($ 161,5 millones)".

La explicación del Gobierno desconoce que, en los hechos, el presupuesto del INAM de este año fue de 116,5 millones (porque a los $96,5 millones se le sumaron otros 20 millones aprobados por el Congreso) y también se le destinaron 47 millones extra para el Plan de Acción.

Sobre la posibilidad de que existan o no estos fondos extra para el Plan de Acción, fuentes de la administración nacional afirmaron a Cronista.com que sí se destinarán "egresos de este tipo", aunque dijeron que no hay precisiones "ahora" de "cuánto" serán. Tampoco indicaron un plazo en el que darán a conocer si eventualmente se destinará o no ese presupuesto.

"De acuerdo con el Plan Nacional de Acción presentado por el PEN en julio de 2016, el presupuesto que correspondería para el ejercicio de 2018 debería ascender a $ 50.489.000. Sin embargo, del análisis que hemos podido realizar, no encontramos que el PNA sea mencionado explícitamente en el Presupuesto enviado por el PEN", remarcaron las organizaciones en la misiva.

Resta que la administración nacional confirme, entonces, si cumplirá con esos $50,4 millones de pesos que había proyectado en 2016 que destinaría el año próximo al Plan de Acción. Si esto se concreta, representaría un aumento del 29,6% en términos absolutos y del 13,9% en términos reales.

El compromiso de la transparencia presupuestaria

Además de remarcar el recorte y la falta de precisiones sobre si el Ejecutivo destinará fondos extra, las organizaciones le hicieron un llamado de "atención" a la administración nacional porque en el marco del III Plan de Gobierno Abierto se habían comprometido a explicitar las partidas del Plan Nacional de Acción, compromiso que en el proyecto 2018 no se cumplió.

"Sin información que permita identificar las partidas presupuestarias específicas destinadas al PNA, las organizaciones de la sociedad civil difícilmente podremos contribuir en el seguimiento y monitoreo del compromiso de transparencia presupuestaria del Plan", indicaron.

Planilla anexa al Presupuesto 2017

Planilla anexa al Presupuesto 2018