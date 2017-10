Modifican metodología para los subsidios al transporte

El Gobierno cambió la metodología de cálculo para determinar los subsidios a empresas de colectivos en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) para "optimizar la distribución del dinero público".

Mediante la resolución 937-E/2017 publicada ayer en el Boletín Oficial, se estableció que con retroactividad al 1 de enero de 2017, el monto de las compensaciones tarifarias se calculará tomando como base los kilómetros efectivamente verificados por línea, a través de la información que suministren los módulos de posicionamiento global (GPS).

Los GPS que se utilizarán son los del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) correspondiente al segundo mes anterior al de las compensaciones a distribuir, aplicando para eso el Factor de Corrección de Kilómetros.

"Los colectivos deben cumplir una cantidad de kilómetros por mes, si no lo hacen se les aplica una penalidad que les quita subsidios (sobre lo proyectado). Esto es un cambio en la ecuación técnica para perfeccionar la formula para calcular las penalidades. Esto permite determinar de manera automática cambios mensuales, por ejemplo, los que se dan por estacionalidad que es cuando una línea reduce en verano la cantidad de servicios. Las variables que se utilizan para el cálculo del subsidio no se modifican, siguen siendo: demanda (cantidad de pasajeros), kilómetros recorridos, personal y parque (cantidad de colectivos)" explicaron a El Cronista. Aunque la modificación no repercute directamente en el valor del boleto, sí lo hace en los subsidios que destina el Gobierno. "Con esto afinamos aún más el control y claramente genera un ahorro", agregaron fuentes ministeriales.

Aunque aseguran que es muy difícil cuantificar, la medida se enmarca en un plan de menores subsidios al transporte de pasajeros urbanos.

Según el último trabajo de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), las asignaciones al Transporte automotor en 2017 sumaron $ 25.100 millones. "La fórmula que propone Transporte lo que hace es definir el reparto del total del subsidio, el aumento de la tarifa dependerá de la cantidad de subsidio", explicó el titular de Asap Rafael Flores.

Respecto de este punto, se estima que la reducción prevista en el Presupuesto 2018 implicaría una suba promedio de 50% del boleto de transporte urbano.