El Gobierno no sabe cómo cobrarle Ganancias a las nuevas sociedades SAS

A medida que empieza su rodaje, se ve que las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) fueron diseñadas con optimismo para beneficar a los emprendedores, pero con graves blancos, como no haber previsto el tratamiento fiscal en el Impuesto a las Ganancias.

En el mismo Gobierno hay serias dudas sobre si deben tributar al 35% como sociedades de capital o por la escala progresiva del 5% al 35% como sociedades de personas, según reconoció una fuente oficial en diálogo con El Cronista que explicó que hay que pensar que incluso puede ser unipersonal.

Marcelo D. Rodríguez, de MR Consultores, consideró un desatino que no se haya previsto el tratamiento fiscal de las SAS, aunque aclaró que a su juicio deben ser encuadradas como sociedades de capital, porque son sociedades por acciones que no cumplen los requisitos para tomarlas como simples sociedades.

Carlos Quian y Tereza Gómez, del estudio Harteneck, Quian, Teresa Gómez & Asoc coincidieron en que las SAS deben tributar al 35% como sociedades de capital. "No hay razones técnicas para que no sea así, y el hecho de que el artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (LIG), que enumera a las sociedades que tributan al 35%, no las nombre es sólo porque son posteriores. Pero tienen un patrimonio diferente de sus asociados", precisó Quian.

Para Quian y Gómez hay que hacer jugar dos artículos de la LIG: el artículo 69 que enumera a las sociedades y el artículo 49 que lista las rentas de tercera categoría y dice en el inciso a) que son las obtenidas por los responsables incluidos en el artículo 69.

También Hugo Almoño, de PwC, adoptó el criterio de que las SAS deben pagar el Impuesto a las Ganancias al 35% como sociedades de capital.

Para otros especialistas lo que cuenta es el inciso b) del artículo 49, que incluye a todas las rentas que deriven de cualquier otra clase de sociedades constituidas en el país o de empresas unipersonales ubicadas en éste. Y en este caso prevé que las rentas se distribuyan al final del ejercicio y los accionistas incluyan el resultado en su declaración de Ganancias como personas físicas.

Raúl Sanguinetti, de Baker Tilly Argentina, dijo que las SAS no están incluidas dentro del artículo 69 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, donde se detallan las sociedades de capital y otras entidades que tributan a la tasa proporcional del 35%.

Por lo tanto debe tributar de acuerdo al art 49, inc b), de la LIG, es decir, como las sociedades de personas, por ejemplo las sociedades colectivas

"Un aspecto interesante de este encuadre es que a los retiros del accionista no les son aplicables los intereses presuntos del artículo 73, de la Ley, que solo aplican para los sujetos del artículo 69", subrayó Sanguinetti.

Hugo Volman, de Kaplan, Volman & Asoc., opinó que en la Ley de Impuesto a las Ganancias, la SAS no es una ente de capital, no está incluido en el artículo 69, por lo que debe regirse por el 49 inciso b), como sociedad de personas. Y si uno de los socios fuera del exterior, deberían retenerle el 35%.

Volman añadió que las SAS son sujetos de IVA como una UTE, ya que la Ley del impuesto incluye a cualquier ente aunque no tenga personalidad en Ganancias.

"Como las SAS, por lo menos hasta el momento, no están incluidas en la enumeración taxativa del artículo 69 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (sociedades de capital) se encontrarías comprendidas, por defecto, en el artículo 49 inciso b) de la Ley (sociedades de personas). Es decir a hoy se tributa como personas", opinaron desde KPMG.

"El objetivo es que tributen como sociedades de personas y se aclararía en la reforma tributaria, adelantó Alberto Mastandrea, de BDO Argentina, y agregó que "sería positivo, porque en lugar de pagar al 35%, se aplicaría una escala progresiva más seria que reduciría el impacto del Impuesto a las Ganancias".

Fernando López Chiesa, de Lisicki Litvin & Asoc, dijo "es una sociedad de capital pero al no estar enumerada taxativamente en el artículo 69, debe tributar como una sociedad de personas. Esto le permite beneficiarse de las deducciones generales y personales, remarcó.

En Bienes Personales, las SAS no deberán actuar como responsables sustitutos y pagar el impuestos sobre acciones y participaciones. Y los socios, si se inscribieron como buenos cumplidores, no pagarán el gravamen hasta 2018 inclusive, subrayó López Chiesa.