Marcha atrás: un fallo le devolvió los depósitos judiciales al Banco Ciudad

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal declaró ayer la inconstitucionalidad de la denominada "Ley Conti" del año 2012 (Ley 26.764), que le había quitado al Banco Ciudad los depósitos judiciales en favor del Banco Nación. La decisión en segunda instancia ratificó lo dispuesto por una medida cautelar en 2015.

La sentencia de la Sala III, que establece el regreso de los depósitos judiciales al Banco Ciudad, destacó los perjuicios que ese régimen legal le causaba a la autonomía de la Ciudad, a la entidad financiera y a las políticas vinculadas con la promoción del crédito social para la vivienda, sostenidas en gran medida por el fondeo proveniente de dichos depósitos.

El Presidente de la entidad porteña, Javier Ortiz Batalla, señaló: "Se hizo justicia. La cámara revocó un despojo hecho sin más razón de ser que la de promover un daño a la gestión que venía realizándose exitosamente desde la Ciudad en favor del crédito social y productivo". En este sentido, el funcionario destacó que "prevaleció la autonomía de la Ciudad y se reconoció la validez de nuestro reclamo".

El fallo judicial llegó luego de una larga disputa legal que el Banco Ciudad inició en 2012, luego de la sanción de la ley 26.764, que estableció que todos los fondos que surgieran de las nuevas causas judiciales debían depositarse en el Banco Nación y solo dejaba en poder del Ciudad los fondos que la Justicia ya había depositado por causas en trámite. En ese momento, el monto equivalía a unos $ 1500 millones por año, es decir, unos $ 7000 millones, y hoy ronda los $ 19.000 millones.

La Cámara argumentó que "el Banco Ciudad ha montado su modelo de negocio teniendo como fuente de recursos los depósitos judiciales y que ello le ha permitido otorgar créditos a largo plazo al momento del informe con carácter único en el mercado como los préstamos hipotecarios a 20 años a tasa fija de interés, tanto dirigidos a individuos como a empresas radicadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires". Y añadió: "Estos fondos también han sido un factor clave para sostener la llamada Banca Social, cuyos precios y condiciones facilitan el acceso al crédito de los sectores sociales de menos recursos. Por otra parte, el Banco Ciudad se encuentra a la vanguardia en la informatización de los pagos y depósitos judiciales mediante un sistema realizado después de 10 años de trabajo conjunto con la Corte Suprema de Justicia de la Nación denominado Extranet Judicial".

En la misma sintonía, la entidad presidida por Ortiz Batalla puntualizó que entre 2002 y 2012 "el Banco Ciudad creció sostenidamente en los préstamos otorgados al sector privado no financiero, cosa que no ha realizado el Banco Nación, colocando el 40% de los créditos para Pequeñas y Medianas Empresas otorgados en la Ciudad de Buenos Aires en el periodo 2009-2012. (...) El Banco Ciudad no hubiera podido brindar las condiciones especiales en materia de tasas de interés y plazos de no haber contado con el fondeo estable judicial".