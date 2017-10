Fondo de EE.UU. adquirió el 5,13% de acciones del Grupo Galicia por u$s 875 millones

El fondo de inversión estadounidense The Capital Group adquirió 17.495.860 certificados de depósitos de acciones (ADS) del Grupo Financiero Galicia en los Estados Unidos equivalente al 5,137% del paquete accionario de la compañía, por los cuales pagó u$s 875.295.134,6; se informó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Las operaciones llevaron a que el ADS trepara de u$s 49,32 a u$s 50,95, lo que representó un incremento de 3,3% en una jornada.

El Grupo Financiero Galicia realizó la semana pasada una nueva emisión de acciones por u$s 550 millones, tanto en el el mercado local, como en la plaza internacional.

El Galicia explicó que los fondos de la emisión "serán utilizados para fondear el crecimiento orgánico e incrementar los niveles de capitalización de sus subsidiarias Banco Galicia, Galicia Seguros y Galicia Administradora de Fondos FIMA, para adquirir una participación minoritaria adicional en Tarjetas Regionales fines generales de la compañía".

The Capital Group adquirió 124.180 ADS por u$s 8.124.557,8 a u$s 49,32 cada uno; 8.570 por u$s 422.929,5 a u$s 49,35; 3.000.000 por u$s 148.134.000 a u$s 49,37; 363.000 por u$s 17.951.802 a u$s 49,45; y 2.200.000 por u$s 109.177.200 a u$s 49,62.

También compró 2.000.000 de ADS por u$s 99.778.000 a u$s 49,88 cada uno; 8.000.000 por u$s 400.000.000 a u$s 50; 160.000 por u$s 8.132.000 a u$s 50,82; y 1.640.110 por u$s 83.574.645,3 a u$s 50,95.