Masacre en Las Vegas: francotirador mató a 59 personas en un recital

Un jubilado estadounidense mató a 59 personas e hirió a otras 527 al disparar desde el piso 32 de un hotel-casino de Las Vegas, sobre más de 20.000 espectadores que presenciaban un festival de música country al aire libre.

Fue el tiroteo más mortífero de la historia moderna de Estados Unidos.

El atacante Stephen Craig Paddock era un contador de 64 años que vivía al norte de Las Vegas y no tenía antecedentes criminales, pero en la habitación del hotel Mandalay Bay donde se hospedó desde el sábado se hallaron 16 rifles, y en su vivienda, la policía se incautó de "18 armas de fuego adicionales, algunos explosivos y varias miles de cartuchos de munición", indicó el sheriff Joseph Lombardo.

Aunque la organización yihadista Isis se atribuyó la autoría del ataque, diciendo que el "soldado" de su califato se había convertido al Islam meses atrás, no lo identificó por su nombre ni mostró pruebas. Asimismo, las autoridades estadounidenses no validaron esa hipótesis, creen que fue un "lobo solitario" y el jefe del FBI en Las Vegas, Aaron Rouse, dijo que no encontraron evidencia que conectara el ataque a una organización extremista internacional. La policía desechó que la pareja del atacante tuviera una vinculación al ataque.

La identificación de las víctimas mortales llevará tiempo; hasta ahora reportaron la muerte de dos canadienses así como varios estadounidenses.

La matanza comenzó después de las 22 horas del domingo en Las Vegas, cuando el cantante de country Jason Aldean cerraba el festival "Route 91 Harvest". El atacante rompió la ventana de su habitación en el hotel y abrió fuego contra la multitud que estaba debajo, a unos 200 metros.

Primero los espectadores creyeron que eran fuegos artificiales, pero al ver caer personas a su alrededor ensangrentadas, huyeron en estampida, pisando cuerpos a su alrededor.

Se calcula que Paddock disparó por más de 10 minutos mientras la policía intentaba frenéticamente localizarlo en alguna de las torres del Mandalay Bay. Cuando irrumpieron en su habitación, hallaron que se había suicidado.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump calificó el ataque de "acto de maldad pura" y ordenó que las banderas ondeen a media asta en los edificios públicos. Junto a otros funcionarios del Ejecutivo, les rindió un minuto de silencio a las víctimas y anunció que el miércoles viajará a Las Vegas para reunirse con autoridades locales, víctimas y sus familiares.