Piden debatir el control de armas de fuego en EE.UU.

El tiroteo desató nuevamente el debate sobre la necesidad de controlar la posesión de armas en Estados Unidos. Ayer el presidente Donald Trump no se refirió al tema sino que lo hizo la Casa Blanca, que consideró "prematuro" una discusión al respecto. Trump es un férreo defensor del derecho a portar armas y durante su campaña electoral de 2016 fue apoyado por la Asociación Nacional del Rifle (NRA), contraria a más control de armas.

Entre los demócratas que ayer pidieron a los republicanos que dejen de bloquear las leyes para el control de armas, está la ex candidata presidencial Hillary Clinton, que resaltó la necesidad de "hacer frente a la NRA" y "trabajar juntos para intentar impedir que esto suceda de nuevo".

En Wall Street, subieron las acciones de American Outdoor Brands, el mayor fabricante de armas cortas del país conocido anteriormente como Smith and Wesson: durante la jornada treparon 3,70 % en el mercado Nasdaq. La compañía que tiene una valoración bursátil de u$s 853 millones vendió en el último trimestre productos por un valor de u$s 129 millones.