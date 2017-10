En lo que va del año, ya se vendió la misma cantidad de 0 km que en 2016

En el mercado automotor siguen los festejos. En septiembre, se registró un aumento de los patentamientos de 10,9% interanual y en el año acumulan un alza de 28,3%. Con estos datos que informó la Asociación de Concesionarios de Autos (Acara), en nueve meses ya se vendieron 700.348 unidades mientras que en todo 2016 se habían patentado 710.013.

El titular de la entidad, Dante Álvarez, afirmó que "el crecimiento no se detiene y la actividad continúa a un muy buen ritmo. Agosto fue un mes extraordinario y septiembre también confirmó este buen momento. No vemos que vaya a cambiar mucho la situación hacia el final del año con lo cual, el crecimiento, no es un tema que hoy nos preocupe, pero sí el de trabajar para resolver las cuestiones de fondo del sector que aún quedan pendientes relacionadas a la rentabilidad".

Los datos de Acara muestran además que los vehículos más patentados fueron los comerciales pesados, camiones y buses, con una mejora interanual del 34%. La segunda categoría con mayores patentamientos fueron los autos (aumenatron 12,4%), mientras que los comerciales livianos y "otros pesados" registraron mejoras del 4,1% y 10,3%, respectivamente.

Entre los autos, Volkswagen fue la automotriz que más 0 kilómetros vendió en septiembre (12.867) y en el año (112.341). De hecho, su modelo Gol fue también el más patentado como viene ocurriendo desde que comenzó el año, con lo que concentra un 8,1% del mercado de autos. El mes pasado, la automotriz alemana vendió 4.703 vehículos Gol y se consolida como el más entregado en todo 2017 con 34.702. Lo siguieron en el segundo puesto, el Chevrolet Onix con 3.433 vendidas en septiembre y el Renault Nuevo Sandero en el tercer lugar con 2999. El último es el único del podio cuya producción en parte se hace en Argentina.

Entre las pick ups sí lídera un vehículo de fabricación nacional. La Toyota Hilux es la número uno con 2.877 vendidas en septiembre, muy por encima de la Volkswagen Amarok (1.928 patentadas) y la Fiat Toro (1.667 vendidas).