Comercio con Brasil: las razones de un déficit creciente

No hay mal que por bien no venga, sería el refrán que más justo le calza al último informe de Abeceb, donde se analiza la dinámica del comercio argentino con Brasil, según los últimos datos relevados en el mes de septiembre. De acuerdo a la información oficial disponible,

los datos del comercio bilateral de septiembre volvieron a exhibir un fuerte aumento de las importaciones argentinas desde Brasil, y por el contrario una “dinámica tenue” de las exportaciones argentinas al país vecino, describe el documento, que luego sintetiza: “Mientras que las importaciones crecieron 25,9%, las exportaciones avanzaron 4,6%”.

Este situación no hizo otra cosa que consolidar un déficit bilateral récord, “por encima de los u$s 7 mil millones” según la proyección para todo 2017. Esto surge de que el saldo negativo para la Argentina en el comercial bilateral ascendió a u$s 606 millones el mes pasado, un aumento del 74% interanual.. El déficit acumulado es de u$s -5.892 millones entre enero y septiembre de 2017, un 74.9% por encima del valor registrado en el mismo periodo de 2016.

¿Por qué ocurre esto? Según Abeceb, la explicación se encuentra en “los diferentes estadios en los que las economías están situadas en el sendero de recuperación”. Los indicadores de actividad en Argentina “muestran una mejora más consolidada, con significativo impulso por el lado de la inversión (que se refleja en la importación de bienes de capital)”. En Brasil, en cambio, el alza en la actividad “no encuentra correlato en el espacio de gasto de los hogares y las empresas, lo que genera que la recuperación se traduzca principalmente en crecimiento de las exportaciones netas, con una inversión que aún no logra despegar”.

En este marco, las exportaciones argentinas a Brasil totalizaron u$s 825 millones, con un crecimiento de 4,6% interanual, y acumulan u$s 6.948 millones en el año, 6,4% por encima del mismo periodo del año pasado. Pese al moderado aumento en lo que va del año, las exportaciones al país vecino siguen 12% por debajo de 2015 y casi 50% por debajo del nivel record registrado en 2013. Los rubros más dinámicos en las exportaciones a Brasil fueron en septiembre los vehículos de carga, trigo, polímeros plásticos y autopartes.



Por otro lado, las importaciones argentinas de Brasil alcanzaron u$s 1.435 millones, con un crecimiento de 25,9% con respecto al mismo mes de 2016. Los bienes responsables de este fuerte incremento siguen en línea con los meses anteriores, con un aumento liderado por las compras de vehículos automotores. Los demás productos que contribuyeron significativamente al aumento corresponden a los sectores de la economía con mejor desempeño: los insumos para la producción agrícola, puntualmente tractores, maquinaria agrícola e insecticidas, y los insumos para la construcción, puntualmente semi-manufacturados de hierro y máquinas aplanadoras.



De acuerdo a las nuevas cifras de septiembre, las compras a Brasil acumularon un valor de u$s 12.876 millones, un 29,5% por encima del valor importado en el mismo periodo de 2016. Aunque el ritmo de crecimiento es considerable, cabe destacar que los niveles actuales de importación aún se encuentran muy por debajo (-23,8%) de los niveles record acumulados entre enero y septiembre de 2011, observa Abeceb.com.