Central Costanera trepa 3,7% y el Merval crece en el arranque del cuarto trimestre

Los papeles de Central Costanera crecen 3,75 por ciento, a 15,20 por ciento, y lideran las subas dentro del Merval, que renueva su récord histórico en pesos y arranca el último trimestre del año en terreno positivo al ganar 0,24 por ciento en la apertura, hasta situarse en las 26.149,27 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registran Holcim (2,34%), YPF (2,25%), y Boldt –junto a Phoenix las dos nuevas firmas que empiezan hoy a cotizar- (2,04%).

El total negociado en acciones asciende a 13.791.732 pesos, con un balance de 32 papeles en alza, 14 en baja, y 12 sin registrar cambios en su cotización.

El viernes pasado, el Merval sumó su undécima rueda consecutiva en alza al ganar 1,86%. En septiembre, el principal indicador de la Bolsa porteña acumuló una suba de 10,68%; en el transcurso del tercer trimestre del año, un avance de 18,99; mientras que en lo que va del año, un salto de 54,12%.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 cae 0,43%, el Par en dólares resta 0,16%, el Par en pesos retrocede 0,52%, y el PR15 asciende 0,76%.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Nueva York opera con tendencia alcista en el arranque.

En ese contexto, los papeles de Nortel Inversora trepan 4,70% ($ 38,99), y lideran las subas.

Los otros avances más importantes los registran los ADRs de TGS (3,05%, u$s 20,93), Edneor (2,60%, u$s 40,78), e Irsa Inversiones y Representaciones (1,02%, u$s 24,80).