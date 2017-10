El ‘videoarbitraje’ en el fútbol y la ética

El sistema de videoarbitraje VAR (video assistant referee, árbitro asistente de vídeo) es una herramienta en experimentación con miras al Mundial Rusia 2018. El VAR utiliza un conjunto de cámaras que retransmiten las jugadas en una sala de video fuera del campo de juego.

Las jugadas revisables son los goles, penales, tarjetas rojas y confusión de identidad de jugadores. A instancias del árbitro o de los asistentes de video, se repiten las jugadas confusas en monitores.

El árbitro tiene la decisión final: podrá seguir el criterio de los asistentes de video e incluso ver las imágenes desde un monitor ubicado en el centro de la cancha.

Según publica la FIFA, el sistema sirve para "ayudar al árbitro a determinar si se ha producido alguna infracción que impida conceder gol".

En principio, se pensaba que el VAR no podía corregir los fuera de juego, pero los expertos tras las fases experimentales consideran que sí, "está habilitado para dar marcha atrás cualquier acción que haya podido influir en un gol" y agregan que "el ritmo de juego no se detiene, porque el gol ya detiene el partido por sí mismo".

La aparición del VAR integra la política de juego limpio impulsada por el presidente Gianni Infantino tras el escándalo del FIFAGate, para transparentar lo que ocurre dentro del campo de juego. Esta innovación echa por tierra aquella regla no escrita del siglo pasado que concebía al error del árbitro como parte del juego.

El pasado 12 de septiembre, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) eligió a la empresa Prom TV, del grupo Mediapro, como adjudicataria del sistema a usarse por primera vez en las semifinales y finales de la Copa Libertadores.

La Conmebol invirtió u$s 800 mil en tecnología y capacitación de los árbitros. En esta etapa experimental habrá un máximo de 4 interrupciones. Al decir del paraguayo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, "el objetivo es facilitar la toma de decisiones correctas, reducir los errores y promover el juego limpio".

El ex árbitro internacional Horacio Elizondo, responsable del arbitraje en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le dijo a El Cronista meses atrás que se había solicitado a la FIFA autorización para utilizar el sistema: "Ahora están esperando la respuesta de la IFAB (International Football Association Board) para poner en práctica este nuevo sistema". Y agregó: "una vez que llegue la respuesta favorable, empezará un período de prueba de entre 6 y 8 meses que podría arrancar con algunos partidos del Ascenso".

En el referato argentino existen cuantiosos antecedentes de errores arbitrales que han influido en el resultado de los partidos. Luego del partido por Copa Argentina entre Rosario Central y Boca Juniors (1-0), Fernando Rapallini reconoció en radio Rivadavia: "Yo debería haber cobrado penal, asumo el error. No tengo la tecnología para reparar el error. Desde donde estoy yo no llego a ver si Pablo Perez se tapa la cara o pone el brazo para tapar la pelota". Otro error grave fue el de Diego Abal (River Plate-Argentinos Jrs.), cuando el pasado domingo ignoró una clara mano del delantero Ignacio Scocco en el inicio de la jugada que terminó en penal y gol a favor de los riverplatenses.

El ex árbitro Pablo Lunati hoy panelista del programa No todo pasa de TyC Sports, apareció en pantalla muy eufórico tras el 8 a 0 de River a Jorge Wilstermann, vestido con saco y corbata rojos, con un cajón de pepinos. Fue quien el 30/09/2007 adicionó 11 minutos hasta que Radamel Falcao (River) convirtiera el gol del empate frente a Rosario Central, cuando todavía no era público su sentimiento por la banda roja. También fue criticado por no cobrarle dos penales a San Lorenzo en Rafaela (25/03/2012) cuando dijo: "Estamos inflados y hartos de los periodistas".

Según un estudio de la Facultad de Educación Física y Licenciatura del Deporte, a cargo de Junior Alberto Gómez Cifuentes (Bogotá 2016): "La persona que aspira a ser árbitro deportivo debe tener un sentido equilibrado de justicia e imparcialidad, debe saber impartir un trato de igualdad entre los jugadores, ser honrado, saber controlarse en situaciones de gran tensión y emotividad. Hay que tener presente, que en deportes tan popularizados y de alta competencia como el fútbol, del manejo que realice el juez en un evento deportivo, dependen en cierto momento pérdidas o ganancias millonarias para uno u otro equipo que puedan o no clasificar a la siguiente ronda o ascender o descender de categoría".

Para Sócrates (470 a 399 A.C.) cuyo lema era: Conócete a ti mismo, ser ético es guiarse por la razón, apuntando al bien y renunciando al mal. Más allá de la ayuda tecnológica, el imperativo ético para los árbitros es capacitarse para ser imparciales sin importar el peso de las camisetas.