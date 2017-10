Mañana lanzan nuevo billete de $ 20, que será el de menor denominación

ESTADOS UNIDOS

EE.UU., Suiza y Japón lideran el ranking per cápita a nivel mundial, mientras que la Argentina obtuvo la mayor tasa de crecimiento anual de la última década. El ranking mide el patrimonio financiero per cápita en cada país y detalla que mientras en los EE.UU. es de u$s 209.233 en la Argentina todavía es de apenas u$s 1700. La mayor parte de los ahorros están en bancos, por aversión al riesgo